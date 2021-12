Flores amarillas, la iniciativa popular para recordar a Almudena Grandes en Chamberí

"¿No sería acaso bonito que todo Chamberí se llenara de flores amarillas? ¿Nos ayudaréis?" La propuesta la lanzaron este lunes las familias agrupadas en las Ampas de colegios de este distrito de Madrid, que han diseñado una imagen para recordar a la recientemente fallecida Almudena Grandes. La escritora madrileña recreó las calles de Chamberí en sus novelas y sus vecinos y lectores quieren rendirle su reconocimiento a través de este gesto.

"Algunos prefieren hacer caso omiso a su relevancia y negarle méritos que por derecho propio se ha ganado y privar su memoria, además, de un merecido homenaje que muchas y muchos vecinos sentimos y reclamamos", explican con un comunicado desde la MetaAMPA de Chamberí. "Por esta razón, y al margen de resoluciones oficiales, burocracia y política, desde la queremos proponeros una sencilla iniciativa".

La propuesta consiste en colocar en lugares visibles de Chamberí ("escaparates de vuestros comercios, ventanas de vuestras casas, en vuestros coches...") la siguiente flor amarilla, con una frase de Almudena Grandes recorriéndola:

La frase está sacada del siguiente extracto de la autora:

La alegría me había hecho fuerte, porque (...) me había enseñado que no existe trabajo, ni esfuerzo, ni culpa, ni problemas, ni pleitos, ni siquiera errores que no merezca la pena afrontar cuando la meta, al fin, es la alegría.

La imagen se puede descargar en distintos formatos a través de la página de la MetaAMPA de Chamberí, que también está tramitando la disposición de pegatinas para los vecinos del distrito que quieran sumarse al homenaje.

Almudena Grandes falleció el pasado 27 de noviembre, sin que todavía esté claro cómo va a ser recordada a nivel institucional en Madrid. El Ayuntamiento ha propuesto que se le dedique una calle o un espacio público con su nombre, pero tanto PP como Ciudadanos y Vox se negaron a nombrarla Hija Predilecta de la ciudad en la votación en el pleno que tuvo lugar la semana pasada.

Grandes estaba ligada muy estrechamente a Chamberí, distrito que citó durante su pregón de las Fiestas de San Isidro del año 2018, en el que desgranó su amor por la capital. Por su apego a esta zona de la ciudad, Más Madrid ha propuesto que la Comunidad de Madrid dedique el futuro parque sobre el Tercer Depósito a su memoria.