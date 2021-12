4 principales mitos sobre el cuidado de la piel

La mayoría de las personas consiguen la información sobre sus productos cosméticos favoritos o trucos de belleza en las redes sociales, porque estas plataformas brindan el acceso más rápido al contenido que publican los influencers y los expertos.

En MAKEUP página web, puedes encontrar las reseñas reales de los clientes que confirman la alta calidad de nuestro trabajo.

Algunos mitos de la belleza siguen ganando popularidad en las redes sociales. Pero solo es una información distorsionada que siembra temor en todo el mundo. Después de todo, la gente cree todo lo que lee en Internet sin filtrar el contenido.

Mito 1: las cremas solares impiden la síntesis de vitamina D

La exposición a los rayos ultravioleta inicia la producción de la vitamina D en el cuerpo, mientras que el SPF la bloquea.

La principal función del protector solar es bloquear los efectos de los rayos UV-A y UV-B, que contribuyen a la producción de la vitamina D. Respectivamente, el protector solar reduce su producción. Sin embargo, es importante comprender que los riesgos de quemaduras solares y cáncer de piel superan a los beneficios de la vitamina D.

Si el paciente no tiene falta de vitamina D, el protector solar no puede afectar la absorción de la vitamina D en su cuerpo. Pero en otro caso, tiene que usar los medicamentos que suben la vitamina D además de aplicar el protector solar.

Mito 2: los cosméticos orgánicos son la mejor solución para el cuidado de la piel

Muchas marcas ponen las palabras como “puro”, “orgánico” o “sin químicos” en los envases de sus productos.

Todo el mundo tiene ideas diferentes sobre la cosmética orgánica, pero la verdad es que no existe. Cualquier cosmético es un producto químico, y los conservantes garantizan su seguridad. Los productos cosméticos modernos contienen moléculas tan pequeñas que es difícil llamarlos “orgánicos”. Las cremas contienen derivados de muchos compuestos orgánicos, que son más eficaces que las propias sustancias naturales.

Mito 3: las siliconas obstruyen los poros y causan acné

Los primers, las bases, las cremas hidratantes y los protectores solares contienen siliconas. Todos estos productos tienen un efecto “tapador”, por eso se considera que obstruyen los poros. Pero no es más que un mito. Las siliconas no son comedogénicas, así que no obstruyen los poros y no afectan el tratamiento del acné y la rosácea. Aun así, las cremas que contienen aceites pueden obstruir los poros, porque tienen un efecto comedogénico que se intensifica por las siliconas. Es decir, los factores principales que causan el acné son los aceites, y no las siliconas. Por el contrario, las siliconas se utilizan a menudo para tratar el acné.

Mito 4: los productos perfumados son malos para la salud

Los cosméticos con un olor fuerte suele provocar reacciones cutáneas, pero las fragancias en sí mismas no pueden dañar la piel. Todo depende de la calidad y la cantidad de estos productos. Así pues, podemos concluir que los productos perfumados pueden causar una reacción alérgica en las personas propensas. Todos los componentes de los productos cosméticos pasan por diferentes pruebas para garantizar su seguridad y eficacia. Si algún ingrediente de la crema provoca efectos negativos o irritaciones, queda excluido.