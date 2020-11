El documental "The Chocolate Case" se podrá ver el jueves 26 de noviembre en Impact Hub

El próximo jueves 26 de noviembre Impact Hub Barceló proyectará el documental The Chocolate Case gracias al festival Another Way Festival.

The Chocolate Case narra el increíble viaje de tres periodistas holandeses en su intento por persuadir a las grandes corporaciones para acabar con la mano de obra infantil en la industria del chocolate. El rechazo de éstas les impulsa a hacer algo al respecto, creando la primera tableta de chocolate hecha sin mano de obra infantil.

Su épico viaje de 10 años, que culminó con la creación de “Tony's Chocolonely”, una de las marcas de chocolate líderes en Holanda actualmente, ha dado pie, ensamblando diestramente el material de archivo y el rodaje más actual, a esta película animada, divertida, a ratos conmovedora, pero sobre todo, muy inspiradora.

Lugar: Impact Hub Barceló (c/ Serrano Anguita, 13)

Hora: 18:15 hs

Obligatorio uso de mascarilla y aforo limitado, inscribirse para confirmar asistencia.