La Junta de Moncloa-Aravaca se muda al edificio de la Dehesa de la Villa donde estuvieron Sánchez Arbós y la Columna Durruti

La Junta Municipal de Moncloa Aravaca ya no está donde recordabas, en la propia plaza de Moncloa. Se ha trasladado recientemente al número 77 de la calle de Francos Rodríguez, justo al lado de la Dehesa de la Villa (aunque, al menos de momento, la atención al público se mantiene en la anterior sede). El edificio elegido es el antiguo Grupo Escolar Francisco Giner de los Ríos, un magnífico inmueble de tiempos de la Segunda República, varias veces ampliado y rehabilitado, en el que se han invertido para ponerlo a punto 8,6 millones de euros.

La reforma ha consistido consolidar la estructura, mejorar la cubierta, la fachada, el interior y las instalaciones. También se han reformado los dos pabellones anejos para albergar despachos, el salón de plenos, zonas de personal, almacén, aseos y sala de reuniones

Innovación pedagógica, cuartel de la Columna Durruti, colegio de curas y biblioteca de la UNED

En 1933 la zona de la Dehesa de la Villa era un magnífico lugar para localizar un colegio (y lo sigue siendo). El Grupo Escolar se inauguró ese año en la calle de Francos Rodríguez, dentro del proyecto de construcción de centros escolares de la Segunda República. De hecho, fue de los primeros: fue proyectado ya en 1931 por el arquitecto relacionado con la Institución Libre de Enseñanza Antonio Flórez Urdapilleta, autor de otros colegios cercanos como el Grupo Escolar Jaime Vera o el Colegio Cervantes. Fue inaugurado un 14 de abril, aniversario de la República, con la presencia del Presidente de la República (Niceto Alcalá-Zamora), el Jefe de Gobierno, el Presidente de la Cortes y el Ministro de Instrucción Pública.

El nombre más importante de cuantos se vinculan al colegio durante su primera etapa es el de María Sánchez Arbós, directora del centro y seguidora de los principios pedagógicos de la Institución Libre de Enseñanza. El centro adoptó el nombre de uno de los nombres señeros de la ILE y bajo este paradigma pedagógico se implantó una enseñanza avanzada con poco libro de texto, contacto con la naturaleza, piscina, etc.

La cercanía del frente durante la guerra hizo que se llevara a cabo su evacuación el 8 de noviembre de 1936, en plena batalla de Madrid. Su directora había intentado permanecer el mayor tiempo posible en el colegio y mantener un ambiente que ayudara a olvidar la guerra (aunque no debía ser fácil: contaba que algunos niños acudían a clase con gorro de miliciano). En su diario se puede leer “Mi escuela, ¡qué dolor!, tengo que abandonarla. Ayer cayó en uno de los torreones el primer disparo de cañón. No fue en hora de clase, afortunadamente, pero he recibido orden de dejarla”. Sin embargo, la determinación de la pedagoga y maestra le llevo a convencer a los rectores de la Institución Libre de Enseñanza para llevar a sus alumnos a su instituto para continuar con las clases. Durante la contienda, la escuela fue ocupada por la Columna Durruti, que llegó a luchar en la Batalla de la Ciudad Universitaria donde, como es sabido, el propio Buenaventura cayó muerto en extrañas circunstancias.

Después de la guerra, Sánchez Arbós fue depurada. Pasó tres meses en la cárcel de Ventas, donde creo una escuela y, junto con Matilde Landa, una oficina de asesoramiento legal para las mujeres presas. No pudo volver al cuerpo de maestras hasta 1952 y acabó su carrera docente en el Instituto Isabel la Católica en 1959.

El nombre de Francisco Giner de los Ríos no le era grato al régimen franquista, así que desde 1939 el grupo escolar pasó a denominarse con el nombre del sacerdote y pedagogo burgalés Andrés Manjón y a impartirse enseñanza dirigida por religiosos en él. El edificio tuvo otras vidas. Fue escuela para adultos y, desde 1998 hasta 2015, centro asociado a la UNED con biblioteca. En 2011 recuperó su nombre original y ahora, tras las preceptivas obras de rehabilitación, las banderas de su puerta han dejado de señalizar un centro educativo para ilustrar la entrada de la nueva sede de Junta Municipal de Moncloa-Aravaca.