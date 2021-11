Lavapiés celebra el Día de la Eliminación de las Violencias Contra las Mujeres

A través de EnREDarse, mesa técnica de profesionales y entidades que trabajan en torno a la igualdad de género, bajo el paraguas de la Junta Municipal del Distrito Centro se han organizado para esta semana, en distintos espacios de Lavapiés, una serie de actividades con motivo de la celebración, el 25 de noviembre, del Día de la Eliminación de las Violencias Contra las Mujeres.

Las mismas arrancaban el lunes en el Centro Comunitario Casino de la Reina con la charla Palabras para los buenos tratos, a cargo del Proyecto de Intervención Comunitaria y continúan este martes, desde las 10 de la mañana en dos espacios: la sede de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (San Cosme y San Damián, 24, 1º, 1ª) y la plaza de Lavapiés. En el primer lugar, el Servicio de Dinamización Vecinal abordará el tema Las Formas de la Soledad, mientras que en la plaza será Madrid Salud la organizadora de la actividad La Soledad y el Maltrato no son un Contrato.

El miércoles 24 el escenario de las actividades será el Espacio de Encuentro Feminista. Allí, entre las 16:30 y las 20 horas, se llevarán a cabo dos propuestas: Visibilizando la Realidad de las Mujeres Sin Hogar -a cargo de la Asociación Realidades para la Integración Social, y Diálogo Intercultural contra la Violencia, una charla dirigida por Save a Girl. Save a Generation.

A las 10:30 del jueves, y con una duración de dos horas, partirá desde Casino de la Reina un Homenaje a las Mujeres Asesinadas por las Violencias Machistas, que finalizará en el Espacio de Encuentro Feminista.

Por último, un taller de automaquillaje y empoderamiento dará fin el viernes al programa de EnREDarse con motivo del 25N. La cita será en la sede de la ONG Culturas Unidad (calle Doctor Piga, 5 bis) y para participar en ella hace falta reservar plaza en culturasunidasmadrid@gmail.com, o a través de Whatsapp en el 660597612.

Concentración y testimonios contra todas las violencias machistas

Por su parte, el colectivo 8M Lavapiés tiene programada una concentración en la plaza de Lavapiés para la tarde del jueves 25, a las 19:30 horas. El lema de la misma: Contra todas las Violencias Machistas ¡Recursos, Educación y Justicia Feminista! La acción forma parte de la campaña #25NTomamoslascalles, que cuenta con su manifiesto y que organizan las Asambleas 8M de Barrios y Pueblos de Madrid.

8M Lavapiés también ha distribuido pequeños buzones morados en distintos emplazamientos del barrio con el objetivo de que se depositen en ellos, de forma anónima, testimonios de mujeres sobre "las violencias machistas que siguen atravesando nuestras vidas".

"Nos gustaría que nos cuentes tu experiencia con la violencia machista. La más sutil o la más evidente. La que hablas con tus amistades o la que nunca le has contado a nadie. Queremos romper el silencio y comprobar una vez más que no estamos solas", indican desde 8M Lavapiés animando a la participación de las mujeres.

Los buzones han sido instalados en los siguientes puntos: Dragones de Lavapiés (C/ Embajadores, 18), Herbolario El Druida de Lavapiés (C/ de la Fe, 9), Centro Comunitario Casino de la Reina (C/ Casino, 3), Farmacia de Lavapiés (C/ Lavapiés, 56) y Asociación Hola Vecinas ( C/ Dos Hermanas, 12).

En cualquier caso, los testimonios también pueden hacerse llegar a 8M Lavapiés a través de sus redes sociales o en la siguiente dirección electrónica: 8mlavapies@gmail.com

Fiesta feminista

La reivindicación más lúdica del 25N llega a Lavapiés de la mano de los grupos políticos de Centro de Izquierda Unida y Podemos. Ambas formaciones, de forma conjunta, han organizado para este martes, desde las 20 horas, una velada con actuaciones musicales, poesía, "intervenciones feministas" y aperitivos en la sala El Juglar (C/ Lavapiés, 37), indicando que parte de lo recaudado en esta fiesta de "cultura feminista ante las violencias machistas" será entregado a un colectivo feminista de Madrid.