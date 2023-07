Madrid cambia las normas para construirse: más edificabilidad y aforos, pocos trámites y menor control

No dicen una verdad.



El estudio económico de las Normas no dice que se va a generar 4.000 empleos o 215 M€, pone un ejemplo si estas normas incrementaran el PIB en un 5%.



Lo que sí dice es que esos beneficios van a ser para las constructoras e inmobiliarias, no para ti. pic.twitter.com/IlUte6gCLO