Guía para disfrutar (y votar) en el mayor festival de arte urbano de Madrid: llega Pinta Malasaña 2022

Una gran fiesta cultural toma este domingo 29 de mayo el centro de Madrid, en el mayor maratón nacional de arte urbano. El festival Pinta Malasaña reúne a un centenar de artistas seleccionados para pintar libremente y con el permiso de sus propietarios sobre 100 cristales, muros, puertas de madera, cierres metálicos...

Regalos de prendas inspiradas en el arte urbano, talleres y concurso de Jóvenes Talentos Mahou por Pinta Malasaña

El festival se completa con una serie de actividades gratuitas para todas las edades, además de -por primera vez- la posibilidad de que el público vote para elegir la obra favorita para los visitantes. Te lo explicamos todo en una breve guía para que no te pierdas nada si visitas el barrio de Malasaña este domingo:

¿Cuándo es?

Los más madrugadores podrán seguir Pinta Malasaña desde bien temprano. A las 8.00 de la mañana los primeros artistas cogerán sus pinceles, rotuladores y sprays para comenzar sus obras. Se prevé que para las 12.00 todos los participantes en el concurso oficial estén trabajando en sus respectivos espacios. A partir de este momento será uno de los mejores momentos para la visita. También por la tarde, cuando la mayoría de obras estén acabadas.

¿Quiénes son los artistas que intervienen?

Son los que hacen posible Pinta Malasaña Vienen de todas partes de España (y de países como Japón, México, Argentina, Francia, Portugal, UK, Colombia, Puerto Rico, Uruguay, Marruecos y Venezuela) a mostrar su arte a todo el que quiera verlo. Entre los artistas participantes cabe destacar la presencia de Dante Arcade, con un estilo que mezcla graffiti y cómic; Gigi y Pelayo Cienfuegos, dos jóvenes artistas conceptuales que realizarán una intervención basada en las pinturas rupestres y el gotelé, la explosión de color de Sofía Maldonado; Las enganchadas, con una intervención tejida en un espacio vecinal del Dos de Mayo; Ángela Alonso, que trabajará con azulejos, MAX501, uno de los clásicos grafiteros madrileños, y j a i k ü, conocido por sus murales abstractos y expresivos.

Estos son algunos de los más destacados, pero todos son importantes. Sus nombres se han ido mostrando en las redes sociales del evento durante los días previos (Instagram y Facebook). Todos compiten por conseguir los tres premios de la sección oficial, dotados con un total de 1.800 euros. Aquí va el listado de todos ellos y el enlace a sus respectivas páginas:

Ze Carrion - Yoshihito Suzuki - Ye Dos - Virginia Montesinos - Uneg - Tometomy - Tioda - StrLópezLópez - Sra.D - Sota Pérez - Sofía Maldonado - Sofía Castellanos - Soak - Slomo - SISC - Sara Vidigal - Sara Moyano - rudiart - Rubio Retro - RBN - Pyramid - Paul Lataburu - Patricia Bernardos - Oscar Münchausen - Omiste - Nocciola The Drawer - Mr. Croac - Mowcka - Miquel Falgàs - MAX501 - MASE - Mario García - Marina Vallo - Marcos Casero - Mapecoo - Mafaldamg - Lu de López - Lázaro Totem - Lasenganchadas - krasy - Kolejo - Jimena - j a i k ü - Iris Draws Stuff - Ice - Honolulu Studio - Gurumeta - Glub - GiGi Ei y Pelayo Cienfuegos - Galgo Flaco - G. Nivaria - Fea333 - Extinction Rebellion Madrid - Espinosaland - esenci_al_ - Erre Gálvez - elReina - Elisabeth Karin - Dante Arcade - Daniel Vera - Creto - Coralize - Colectivo FIC - Cherra Ortega - Carola Bagnato - ART3SANO - Anleartt y Ana Emejota - Ángela Alonso - Ana Dévora - Amazarray Bey - Almudena Castillejo - Alexfilm

¿Cómo los localizo? ¿Por qué calles me paso?

Muy sencillo: solo tienes que mirar el mapa bajo estas líneas (pincha en él o en este enlace para ampliarlo) y sabrás dónde estará cada artista y qué calles serán las más concurridas. Podrás localizar a cada artista de la sección oficial porque tendrá, junto a su lugar de trabajo, un cartel identificativo con su nombre impreso.

Entre los posibles recorridos para que hagas durante el día te recomendamos empezar con un paseo por la Corredera de San Pablo, con varias intervenciones en cristales, puertas o persianas. También por la calle Espíritu Santo o por Velarde, donde se juntan muchas de las intervenciones.

Aquí tienes el mapa y las calles donde estarán todos los artistas:

Aparte de ver a decenas de artistas creando en directo... ¿hacéis algo más?

Por supuesto. Todas centradas en que el público asistente pueda participar de esta experiencia artística. Lo principal: dos puntos de información clave en el evento: el Espacio Pinta Malasaña (en C/ San Andrés 8, junto a la plaza del Dos de Mayo), donde habrá un punto de información y se organizarán varios talleres gratuitos a lo largo de la jornada. También la Casa del Cura (Plaza del Dos de Mayo 1), con propuestas infantiles y un punto de votación.

Todas las actividades son gratuitas y se resumen en el siguiente gráfico, que detallamos a continuación:

Concurso de Jóvenes Talentos de Arte Urbano Mahou

Aunque Pinta Malasaña es el domingo 29 de mayo, el sábado 28 hay un aperitivo por el que merece la pena pasarse: 20 jóvenes artistas pintan sobre las cristaleras de otros tantos bares de Malasaña y Conde Duque. Todos los participantes son menores de 36 años, residen en la Comunidad de Madrid y han presentado propuestas espectaculares para ejecutar en el día. Este es el listado de participantes:

anleartt - Claire Makes Things - D11 - esenci_al_ - Fers - Gurumeta - Honolulu Studio - itziar_arte - Jamalamaja - Krasy - La Sesil - Lauradibújamealgo - Laura Morales - Miss Peach - Paloma de los Vientos - Pau La Pan - pesadaperoalegre - pigmento - Saraperezm - Uneg

Los mismos bares en los que estarán pintando acogen dos interesantes promociones organizadas por Mahou: por un lado el sorteo de un premio de 500 euros para gastar comprando en el pequeño comercio de Malasaña y por otro lado cientos de regalos (gorros, riñoneras y camisetas )entre los clientes que sellen un ticket con tres consumiciones de esta marca. Una vez completado el cupón, podrán dirigirse a una máquina expendedora situada en Greek & Shop (Corredera Alta de San Pablo 9) para canjearlo por su regalo.

Todos los premios cuentan con un diseño exclusivo de la artista Mowcka, ganadora del Concurso Jóvenes Talentos Mahou del año 2021 y que ha ilustrado las camisetas, los gorros tipo bucket y las riñoneras para la ocasión. La promoción está activa del 19 al 29 de mayo.

Votación popular: elige tu obra favorita de Pinta Malasaña

Por primera vez en las siete ediciones que lleva celebrándose el festival, el público tiene voz y voto para elegir uno de los premios que otorga el certamen. Los visitantes podrán dar su opinión en dos puntos de votación que el festival prevé colocar en el Espacio Pinta Malasaña (C/ San Andrés 8) y en la Casa del Cura (segunda planta, en Plaza del Dos de Mayo 1).

La forma de votación será a través de papeletas oficiales, en las que se pondrá el número de la obra y el nombre del artista (información disponible en los carteles que acompañarán a cada creación). El recuento final servirá para saber al final del día el nombre de la persona ganadora del Premio del Público, patrocinado por Milbby. Además, un jurado recorrerá todas las obras oficiales para decidir los tres primeros premios del certamen. Todos serán comunicados al final del día por las redes sociales del festival.

Talleres gratuitos en el Espacio Pinta Malasaña

Además de votar, el público asistente podrá participar de varios talleres organizados por las marcas patrocinadoras del festival. Todos serán gratuitos y con entrada libre hasta completar aforo (ojo que son pocas plazas) y se celebrarán en el Espacio Pinta Malasaña (C/ San Andrés 8).

Por un lado estarán los que monta Mahou. Cada uno tendrá una duración de una hora, incluyen todos los materiales necesarios y podrán acceder a ellos los mayores de edad.

Los talleres enseñarán a hacer velas con esencia y platos de barro marmolado (We Are Handmakers), a crear piezas con abalorios, desde cadenas para el móvil a collares o pulseras (LuaMarta) o enseñarán la técnica del tufting para crear alfombras contemporáneas (Emedeamores).

Estos serán sus horarios:

12.00 - Velas (por We Are Handmakers)

13.00 - Tufting (por Emedeamores)

14.00 - Correas para móvil (por LuaMarta)

15.00 - Cerámica ((por We Are Handmakers)

16.00 - Velas (por We Are Handmakers)

17.00 - Cerámica ((por We Are Handmakers)

18.00 - Correas para móvil (por LuaMarta)

19.00 - Tufting (por Emedeamores)

Por otro lado están los que montará Milbby, la tienda de manualidades y bellas artes más grande de España, con productos de Pebeo, la marca que proveerá pinturas a todos los artistas. Se centrarán en varias técnicas de pintura, están abiertos a todos los públicos, y sus horarios serán los siguientes (con interrupción de 14.00 a 16.00 para la comida):

11.00 - Taller libre de mixed media

12.30 - Taller libre de pouring

16.00 - Customización textil

18.30 - Taller libre de pouring

Actividades infantiles

Además de disfrutar con el colorido trabajo de los artistas participantes en Pinta Malasaña, los más pequeños podrán pasar por el pintacaras gratuito que monta el festival en la Casa del Cura (Plaza del Dos de Mayo 1, segunda planta). Allí también se repartirán dibujos para colorear creados para el festival por algunos de sus artistas participantes como Sra. D, Pyramid o Mowcka.

¿Cuánto tiempo estarán las obras expuestas?

Cada comercio decide si quiere conservar su obra el día del evento más allá de la semana siguiente al festival. Para que quede constancia de la acción y las obras -efímeras por estar expuestas en la calle- se conserven para siempre, un equipo de fotógrafos documentará todos los trabajos, que podrán ser visualizados posteriormente en www.pintamalasana.com.

Y si no has estado nunca y todavía no te haces una idea de lo que pasa en el centro de Madrid ese día, aquí tienes el vídeo de cómo fue Pinta Malasaña 2021:

¿Quién monta todo este evento cultural libre y gratuito?

Lo organizan el colectivo Madrid Street Art Project y el periódico local Somos Malasaña. Aunque todo esto no sería posible sin el patrocinio de la marca de cervezas Mahou y la de pintura Pebeo. Además, colabora la cadena de tiendas de manualidades Milbby. Y apoyan el festival las asociaciones de comerciantes Vive Malasaña y Asociación Hosteleros Malasaña, así como el restaurante de comida mexicana Brutal Burrito.

Los agradecimientos se extienden a las decenas de comercios, vecinos, asociaciones e instituciones que han dado permiso a los artistas para que intervengan en sus locales, así como al Ayuntamiento de Madrid, por su constante apoyo en las diferentes ediciones del festival a través de su área de Cultura, del Centro Cultural Conde Duque y de la Junta de Distrito Centro.