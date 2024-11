Writers Weekend ¡MMM! , el festival literario de los cafés de Malasaña, ofrece cuatro días de programación cultural

Hace cinco años Marcelo López Conde, editor y promotor literario itinerante de Malasaña, puso en marcha el festival cultural Writers Weekend ¡MMM! (Madrid Maravillas Malasaña). Inspirado en el histórico Listowel Writers’ Week, el festival literario más antiguo de Irlanda, propone actividades literarias en el interior de los cafés más señeros del centro de Madrid.

Desde entonces, la cita no ha parado de crecer, se ha hecho internacional -con participantes de distintas lenguas- y ha alargado el número de jornadas. Este año se celebra los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre en al Café Comercial, La Bicicleta, Fabrica Maravillas, Café del Arte, Picnic Bar, Café de Ruiz, Café Tatiana, Gato, Freeway, Nanai y Pistola.

Como viene siendo habitual, el festival de las letras comenzará con un conversatorio de gente de la industria del libro en el histórico Café Comercial (el cierre también tendrá lugar el martes siguiente en un café histórico, el Ruiz). Junto con las habituales presentaciones de libros o los talleres literarios (ojo, este año en varios idiomas) encontramos en esta edición la muestra de mini esculturas de Más lectores, del artista venezolano Jesús Capozzoli.

Al igual que en años anteriores, se han organizado algunas rutas guiadas gratuitas (Madrid de la movida o Las Maravillas de Malasaña, es necesario apuntarse previamente) o el clásico Madrid Open Mic de escritores anglosajones. Y también novedades, como un taller de escritura de canciones impartido por el cantautor Iñigo Coppel; la entrega de premios del Primer concurso del Canal Sénior de Relatos cortos, o sándwiches y cócteles inspirados en el mundo de la literatura en distintos locales del barrio. Los cafés y las calles de Malasaña ofrecen un fin de semana (y un comienzo de otra) ideal para saborear el mundo de la literatura en compañía.

PROGRAMACIÓN:

Sábado 9 de noviembre

10.30 hrs. Café Comercial

Conversatorio de escritores, editores y otros referentes en el mundo de los Festivales Literarios que da inicio al Festival

12.30 hrs. Caffé del Arte

Presentación de “Más Lectores”. Mini esculturas a cargo de Jesús Capozzoli. Muestra itinerante exclusiva durante el fin de semana del Festival

12.30 hrs. Ruta “Las Maravillas de Malasaña”

Tour sobre la historia del barrio. Daniel Arnedo Nombela. Actividad con plazas limitadas. Informes y Reservas : 611 679 353 (WhatsApp)

13.00 hrs. Pistola

Menú literario: Hemingway sándwich gourmet

13.30 hrs. The Toast

Presentación de “Outside Athens”, última novela de Thimoty Ryan Day

Menú literario: sándwich S. Beckett, fisch & crisp de Meri Salorio Simonet

13.30 hrs. Caffé del Arte

Menú literario: “La verdad de la milanesa es la milanga bonita”, basado en un cuento original de Marcelo López-Conde, y “Los Libritos”, de Berkis Soriano

Reservas: 91 445 9870

15.45 hrs. Fábrica Maravillas

Craft beer

17.00 hrs. Nanäi Bar cultural

Presentación de “Hasta que las aguas se calmen”. Nueva novela de Adriana F. Alcol

Café Literario Editores

19.00 hrs. Harvey´s cocktails bar

Presenta el Cóctel Literario del Festival:

H.S. Thompson, by Eduardo Gutiérrez

20.00 hrs. Ruta “Madrid: los años de la Movida” El Rollo, la Movida madrileña y otras hierbas. Aforo limitado. Informes y Reservas: 657 847 685

Domingo 10 de noviembre

13.00 hrs. Café Tatiana

Entrega de Premios a los ganadores del primer Certamen Literario Canal Sénior de relatos cortos.

14.30 hrs. Gato

Sección Vermouth

Ciclo “En su propia tinta”

Entrevista El cielo de Pam

Audiovisuales:

Andrea Fergón

Joseba Salegui

Patricia Benedicto y Jose Mari Martínez (Calabaza films)

María LaMuy

Apoya: http://www.evasee.studio

15.45 hrs. La Bicicleta Café

Cata de Vino y Letras

Las poetas Marisol Rozo con La bendición de los mortales y

Encar Gonzalez Gall autora de DE(s)AMOR

Modera: Javier Saura

Luis Toro. Vinos honestos

17.30 hrs. Picnic

Presentación del libro Frecuencias

Poetas selectos

Café Literario Editores

Lunes 11 de noviembre

17.00 hrs. Café de Ruiz

Mesa de reflexión con periodistas, escritores y editores

“La audacia del que comienza”

José Sevilla, Juan Beiro, Pedro Martínez, Andrés de Mingo

17.30 hrs. Ajenjo

Taller literario. Carlos Montuenga. Abierto al público

18.00 hrs. Pistola

Presentación de Toño Tejerina. El diablo sobre ruedas siempre regresa, ahora con Telarañas, las entrañas de una libreta de campo

19.00 hrs. Café Comercial

Lunes Literario. Presenta Rafael Soler

20.15 hrs. Café Tatiana

Presentación de Incendios en un Madrid alucinado, novela de Diego Iturriet Dias Canhada

Martes 12 de noviembre

18.30 hrs. In dream Café

Iñigo Coppel, cantautor. Priemr taller de escritura de canciones para los que buscan su sonido

Rock, blues, country, chanson, tango

Plazas limitadas

Informes: 635 663 055

18.30 hrs. flora & fauno galería

Presentación del taller de Escritura creativa con Geneviève Genicot

Escribir con tu propia voz – taller para todos

18.30 hrs.flora & fauno galería

En cada uno de nosotros hay una voz única e irremplazable. ¿Cómo podemos honrarla escribiendo un poema, una historia? Haremos una experiencia divertida para llegar a lo que habla dentro de nosotros, a nuestra manera única, y movilizarlo por escrito ¡Bienvenido al descubrimiento de tu lenguaje de escritura!

- Taller abierto a todos

- No se requiere experiencia, al contrario, es una oportunidad para experimentar mientras

se divierte y se descubre a sí mismo

- Taller multilingüe: cada uno escribe en el idioma de su elección

- Dirigiré el taller en inglés y español dependiendo del público presente (¡también hablo francés!)

Writing in your own voice – workshop for everyone

- Safe space workshop open to everyone

- No experience is required – on the contrary, it is an opportunity to experiment while having

fun, and to discover oneself

- Multilingual workshop: everyone writes in the language of their choice

- I will lead the session in English & Spanish depending on the audience (I also speak French!)

Écrire de sa propre voix – atelier pour tous

- Atelier bienveillant ouvert à tous

- Aucune expérience n’est requise – au contraire, c’est l’occasion d’expérimenter en

s’amusant et de se découvrir

- Atelier multilingue: chacun écrit dans la langue de son choix - J’animerai l’atelier en anglais&espagnol

en fonction du public présent (je parle aussi français!)

Plazas limitadas

Información/registro: Whatsapp +33682109900

20.00 hrs. Free Way Madrid Open Mic Sesión

Participants can freely read their own work or someone else generally in English (but all languages are welcome) A 5-minute limit per reader is requested and. Sometimes enforced by means of a bell

Abierto al público de cualquier lengua

Presenta Café Literario Editores

20.30 hrs. Café de Ruiz - Cerveza Malasaña

Brindis despedida