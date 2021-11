Más de 100.000 multas a patinetes en 2021 por aparcar mal en Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto más de 134.000 multas a vehículos de dos ruedas en lo que va de año. La gran mayoría por aparcar mal en la calle y sobre todo a patinetes, que copan la mayor parte de las sanciones según datos ofrecidos este martes por el área de Medio Ambiente y Movilidad.

La mayoría de las multas a patinetes, bicicletas y motocicletas en Madrid las están emitiendo los controladores del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), que sancionan a los vehículos por estacionamientos indebidos, una facultad para la que están habilitados desde el pasado 2 de enero. En este listado los patinetes son los vehículos más sancionados con 102.028 denuncias, el 82,5% del total, seguidos de las motocicletas (15.214 multas, el 12,3%) y las bicicletas (6.415 multas, el 5,2%). Los barrios del distrito Centro son los que más sanciones acumulan.

A estas multas hay que sumar las de los agentes de movilidad, que han formalizado 11.070 denuncias, de las que 8.756 corresponden a motos, 2.213 a patinetes y 101 a bicicletas. Del total de sanciones por estacionar la moto incorrectamente, 1.548 se encontraban estacionadas en acera obstaculizando gravemente el tránsito de peatones. De forma antirreglamentaria, en acera se registraron 6.749 motocicletas. De las 2.213 denuncias a patinetes, 2.168 son debidas a estar mal estacionados en lugar no permitido. Las bicicletas registraron 101 denuncias, la mitad por circular por acera o zona peatonal, por circular en sentido contrario (18) o por no apearse o circular a velocidad superior al paso de peatones (1). Se registraron 32 denuncias por estacionar bicicletas en lugares no permitidos.

Las sanciones van desde los 30 euros, las más leves, hasta los 200 euros las más graves. En el caso de las interpuestas por controladores del SER, se documentan con tres fotografías del vehículo infractor.

Folletos en los mal aparcados

Además de los datos de multas, el Ayuntamiento de Madrid ha presentado una campaña en la que se van a colocar dípticos en los vehículos de dos ruedas mal aparcados. Serán de tres tipos, en función del tipo de vehículo:

Bicicletas: se recuerda que han de circular por el centro del carril en calzada o por el carril bici y no por carriles bus, aceras ni pasos de peatones; que han de dejar 1,5 metros de distancia entre peatones y fachadas en ciclocalles o zonas residenciales a 20 km/h y que en parques las bicicletas podrán circular por caminos que midan más de tres metros. Además, el díptico indica que la bicicleta se aparca en reservas y bandas de estacionamiento. En acera solo cuando no haya reserva específica en menos de 50 metros y se deje un paso de tres metros. Está prohibido aparcar la bici en zonas donde el peatón es protagonista: calles y ámbitos peatonales de paradas de autobús y reservas para personas con movilidad reducida.

Motos: El díptico insiste en los lugares de aparcamiento. Su sitio son las reservas y bandas de estacionamiento. Está prohibido aparcar en calles peatonales, paradas de autobús y taxi, reservas para personas con movilidad reducida, tapas de registro o alcantarillas y junto a contenedores de basura. Los dípticos insisten en que la moto solo se aparca en acera como última ubicación y dejando 80 centímetros del bordillo, respetando un ancho libre de tres metros para el peatón. Si la moto es de alquiler, está prohibido aparcar en acera si existe una reserva específica da menos de 100 metros.

Patinetes: informa de que hay que circular por carriles bici, ciclocalles, zonas 30 y calles con velocidad limitada a 30 km/h. Nunca en aceras, zonas peatonales, carriles a 50 km/h ni carriles bus. En el carril multimodal, los ciclocarriles, solo podrán circular con casco. Al pasar cerca de un peatón en aceras-bici, sendas ciclables, zonas 20, calles de plataforma única o caminos de más de tres metros en parques, tendrán que guardar una distancia de un metro. Para aparcar, su sitio son las reservas y bandas de estacionamiento. En acera solo cuando no haya reserva específica en menos de 50 metros y se deje un ancho libre de paso de tres metros. Está prohibido aparcar en calles peatonales, en el ámbito de las paradas de autobús y reservas para personas con movilidad reducida.

Campaña de comunicación por la ciudad

Desde el pasado 25 de octubre y hasta el 20 de noviembre ha circulado por la ciudad una campaña de concienciación sobre el buen uso del patinete con presencia en la vía pública, en las marquesinas de la ciudad y en las pantallas digitales del centro de la capital, así como en Metro, prensa digital, radio, y otros soportes digitales. Cuenta con tres mensajes que se centran en los aspectos más importantes que introduce la nueva ordenanza, como son el uso obligatorio del casco en el carril multimodal, la obligación de circular por la calzada y no por la acera y la importancia de aparcar en las zonas habilitadas al efecto.