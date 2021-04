Guía útil para las elecciones a la Comunidad de Madrid 2021: dónde votar, a qué hora, cómo hacerlo...

El 4 de mayo de 2021, martes, es la fecha prevista para las elecciones al parlamento regional de la Comunidad de Madrid. Se trata de los primeros comicios de esta autonomía en pandemia y, por ello, algunas cosas cambian con respecto a otras citas con las urnas, pero otras no. Repasamos todas en esta guía útil para no tener dudas a la hora de depositar tu voto.

Dónde tengo que votar

Hasta el 15 de abril, los madrileños con derecho a voto están recibiendo sus tarjetas censales en el buzón de su casa con la mesa y la ubicación del colegio electoral donde tiene que acudir el 4 de mayo. La mayoría de ubicaciones serán las mismas que en elecciones pasadas, pero puede haber algún cambio, porque la Comunidad de Madrid ha previsto reducir el aforo de algunos espacios, como medida de precaución ante la Covid-19.

Si aún no has recibido tu tarjeta censal y quieres consultar por internet a qué lugar te toca ir, tienes varias opciones. La más sencilla es la de entrar en la página del Instituto Nacional de Estadística (INE) y hacer clic en el enlace de Consulta de mesas y locales electorales (a la derecha si navegas desde un ordenador, abajo si lo miras desde el móvil). Una vez dentro, puedes rellenar el formulario para saber la dirección del lugar al que has de acudir, así como la mesa que te toca.

En este enlace puedes ver además todos los colegios electorales de la Comunidad de Madrid

A qué hora votar

Aunque los ciudadanos pueden acudir a su colegio electoral a lo largo de toda la jornada electoral (de 9.00 a 20.00 horas), las autoridades sanitarias han recomendado horarios prioritarios para la población más vulnerable y también para garantizar el derecho al voto de los enfermos o contactos de Covid-19.

Los tramos son los siguientes:

De 10.00 a 12.00 - Mayores de 65 años, discapacitados o en grupos de riesgo

De 9.00 a 10.00 o de 12.00 a 19.00 - Población general sin ningún condicionante

De 19.00 a 20.00 - Pacientes con síntomas de Covid-19, sospechas o contactos

¿Cómo acudir a votar?

Es obligatorio el uso de mascarilla de cualquier tipo en todo momento, aunque los miembros de la mesa pueden pedir su descubrimiento para la correcta identificación del votante. Un responsable de seguridad sanitaria en cada colegio electoral se encargará de controlar el acceso ordenado al centro y que se garanticen las distancias de seguridad, para evitar aglomeraciones.

Será obligatorio mantener la distancia de seguridad de dos metros en todo momento y se recomienda evitar tocar cualquier tipo de superficie. Aunque se recomienda llevar el voto desde casa, habrá mesas con papeletas, sobres y cabinas de votación.

A fin de minimizar el intercambio de objetos habrá una bandeja en la mesa electoral donde el votante podrá depositar su identificación para que no sea tocada por los miembros de la mesa. En ese momento tendrá que mostrar su sobre, se acercará exclusivamente para depositarlo y lo introducirá en la urna.

A los miembros de las mesas electorales se les entregarán dos mascarillas FFP2 y una pantalla de protección facial que podrán utilizar opcionalmente. También dispondrán de una caja de guantes desechables, gel hidroalcohólico, desinfectante para superficies y toallas de papel desechable o similar y papelera dotada de pedal y tapa para depositar el material higiénico y de desinfección.

Y si trabajo, ¿tengo horas libres?

Todos los votantes cuya jornada laboral del 4 de mayo coincida con las horas de votación (de 9.00 a 20.00) tienen derecho a un permiso para ejercitar su derecho al sufragio, siempre que su horario se solape en dos horas o más. Estas son las libranzas a las que tiene derecho:

Si la jornada laboral coincide seis horas o más con el horario de votación - Cuatro horas de permiso retribuido

Si coincide entre cuatro y menos de seis horas con el horario de apertura de las urnas - Tres horas de permiso

Si coincide entre dos y menos de cuatro horas - Dos horas de permiso

Si no coincide al menos dos horas - Ningún permiso retribuido

Voto por correo

Si prefieres no acudir a tu colegio electoral el día de las elecciones, puedes solicitar el voto por correo hasta el día 24 de abril. Lo puedes hacer en las oficinas de Correos o hacer una solicitud online si tienes firma digital, en este enlace.

Los solicitantes recibirán en su casa toda la documentación para el voto por correo del 14 al 27 de abril y podrán llevar su sufragio a las oficinas de Correos o entregárselo a su cartero. El día de las elecciones, la empresa pública entregará los votos en las mesas electorales correspondientes.