El primer evento de la carpa junto a Atocha se traslada al Espacio Delicias después de problemas con su licencia

La estructura que apareció a finales de septiembre en Méndez Álvaro, cerca de la estación de Atocha, retrasa su puesta en marcha por los problemas con una licencia de actividad de la que todavía carece, que han derivado además en un avance de las obras visiblemente insuficiente. La inauguración de la carpa bautizada como Atocha Plaza estaba prevista con ExpoSummit, un congreso enfocado precisamente en el sector de las instalaciones temporales que tendrá lugar entre el 6 y el 8 de febrero. Finalmente, esta cita se ha trasladado a otra construcción presentada como desmontable: el Espacio Ibercaja Delicias, situado tan solo a 500 metros.

La sorpresiva presencia de la construcción levantó suspicacias entre vecinos y grupos políticos. Más Madrid elevó una petición de información a la Junta Municipal de Arganzuela, que en su respuesta reconoció “no localizar expedientes de licencias relacionados con dicha instalación”. La Jefatura de Medio Ambiente y Escena Urbana del distrito detalló que “en la inspección efectuada el 14 de noviembre se verifica que la instalación se encuentra en fase de construcción, no encontrándose personal que pudiera dar información sobre ella”, con lo que acabaron las pesquisas. Indicaba eso sí que “al tratarse de una actividad temporal en suelo ferroviario, la competencia para la concesión corresponde al área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad”.

Después de esta primera contestación, fechada el 30 de noviembre de 2023, desde Urbanismo atendieron un segundo escrito emitido por la formación de Rita Maestre: “No consta solicitud alguna para licencia de actividad temporal para celebrar ExpoSummit en ese emplazamiento. El servicio tampoco tiene registrado o asignado expediente alguno referido a ese asunto”. Había estructura y evento, pero según esta respuesta del 20 de diciembre no existía permiso alguno. “Se da traslado de esta actuación al Servicio de Disciplina Urbanística, de la Subdirección General de Control de la Edificación, para la adopción de las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística”, aseguraba el documento emitido por el área que dirige Borja Carabante.

Este medio ha tenido acceso a la solicitud de licencia de actividad para la celebración de ExpoSummit en Atocha Plaza, que no llegó a Urbanismo hasta que transcurrieron nueve días de este último escrito de respuesta a Más Madrid: el 29 de diciembre. Esto es, cuando los trabajos en la carpa llevaban desarrollándose ya tres meses. La petición fue ejecutada por la constructora Pirámide Moctezuma S.L.

Pero la parcela está gestionada por La Estación Gran Teatro Príncipe Pío, empresa responsable también del centro de ocio en esta otra estación madrileña. La compañía alquila los terrenos, ubicados en la confluencia de la calle Garganta de los Montes con la calle Leganés (anteriormente denominada calle Alberche), a Adif. Fuentes del propio ente público así lo confirmaron a Somos Madrid: “El contrato incluye usos complementarios de restauración/hostelería y la condición de que las instalaciones sean desmontables (esto es, de carácter temporal). La tramitación de las licencias de actividad en este espacio corresponde al arrendatario/adjudicatario del contrato y son solicitadas al Ayuntamiento”, matizaban.

Desde La Estación Gran Teatro Príncipe Pío ya reconocieron que la petición de licencia no se produjo hasta diciembre en declaraciones a este diario: “Al ser un terreno ferroviario, se han presentado el pasado diciembre las notificaciones al Ayuntamiento de las obras de acondicionamiento del terreno efectuadas por Adif. Es esa carpa se van a desarrollar cursos de formación y posibles eventos temporales que, por supuesto, contarán con sus licencias pertinentes”. En el caso de ExpoSummit, sin embargo, esta pretensión no ha podido garantizarse.

La Asociación de carpas y de instalaciones temporales (Aspec), organización convocante de la cita, ha evitado pronunciarse al respecto. En respuesta a las preguntas de Somos Madrid, la patronal del sector dice no querer “fomentar polémicas ajenas”. Y añaden: “No queremos que se utilice nuestro nombre ni nuestro evento para ello”. El área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad no ha atendido hasta el momento las peticiones de información trasladadas por este diario sobre las razones para la no concesión de la licencia, ni sobre cómo han podido desarrollarse las obras sin que los permisos estén aprobados.

Una controvertida nueva sede

Pero la solución de urgencia, el Espacio Delicias, tampoco está exenta de tensiones. Se trata de un enclave levantado en la antigua estación de Delicias que en principio iba a ser temporal, como así se presenta Atocha Plaza. Sin embargo, rebasa ya los dos años y continuará después de que el Ayuntamiento renovase la licencia de Adif.

Las dos estructuras también comparten la participación de Grupo Plus, compañía especializada en la gestión y montaje de carpas o pabellones. Es la empresa responsable de la infraestructura del Espacio Ibercaja y, a la vez, el principal patrocinador de ExpoSummit.

El Espacio Ibercaja ha recibido numerosas quejas vecinales por molestias sonoras, suciedad y por ocupar un terreno que para muchos residentes podría dirigirse a dotaciones deportivas o de ocio accesibles para el barrio, uso para el cual estaban concebidos los terrenos en lugar de su actual enfoque en actividades privadas. La inacción del consistorio en el cumplimiento de esta función ha despertado igualmente la indignación de varias asociaciones vecinales. Los afectados denuncian además que en la fijación de la estructura se efectuaron obras de calado, empleándose incluso cemento, frente al carácter temporal con el que se presentó el proyecto. Y con el que también se anuncia esta Atocha Plaza cuyo futuro ahora queda en suspenso.