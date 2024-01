La empresa del teatro Príncipe Pío monta una carpa para eventos sin licencia sobre terrenos de Adif en Atocha

La estructura desmontable situada cerca de la estación de Atocha, en Madrid, no cuenta con licencia de actividad a poco más de dos semanas de su primer evento previsto. Bautizada como Atocha Plaza, se trata de una instalación desmontable que acogerá su actividad inaugural los próximos 7 y 8 de febrero de 2024. Será la primera edición de ExpoSummit, un congreso impulsado por la Asociación Nacional de Carpas y de Instalaciones Temporales (Aspec). La gestión de este terreno corresponde a La Estación Gran Teatro Príncipe Pío, compañía detrás del centro de ocio ubicado en esta otra estación madrileña.

La parcela donde se asienta la carpa, junto a la subestación eléctrica de Atocha y en la confluencia de la calle Garganta de los Montes con la calle Leganés (anteriormente denominada calle Alberche), es propiedad de Adif. Pero fuentes de la entidad dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se desligan de cualquier responsabilidad respecto a la falta de permisos en declaraciones a a Somos Madrid: “El arrendamiento y la ejecución de actividades culturales en este espacio fue licitada en 2021. El contrato, que incluye usos complementarios de restauración/hostelería y la condición de que las instalaciones sean desmontables (esto es, de carácter temporal), se adjudicó en 2022 a Gran Teatro Príncipe Pío”.

Adif defiende la entrega de este espacio público para la explotación privada: “El arrendatario ha llevado y lleva a cabo mejoras y obras de acondicionamiento, como la dotación de acometidas eléctricas, saneamiento; además del asfaltado y la mejora de accesos, que impactan positivamente en las instalaciones ferroviarias en la zona, como una subestación eléctrica”. Y las mismas fuentes concluyen que “la tramitación de las licencias de actividad (restauración y hostelería) en este espacio corresponde al arrendatario/adjudicatario del contrato y son solicitadas al Ayuntamiento”.

Desde el equipo de Almeida no contestan por el momento las preguntas trasladas por este medio en torno al estado de los permisos. Sin embargo, en respuesta emitida el 30 de noviembre a una petición de información del grupo municipal Más Madrid a la Junta Municipal del Distrito de Arganzuela, la Jefatura de Medio Ambiente y Escena Urbana del distrito admite que “no se localiza expedientes de licencias relacionados con dicha instalación”. El organismo detalla que “en la inspección realizada el día 14 de noviembre se verifica que la instalación se encuentra en fase de construcción, no encontrándose personal que pudiera dar información sobre ella”, con lo que acaban las pesquisas. Indica eso sí que “al tratarse de una actividad temporal en suelo ferroviario, la competencia para la concesión corresponde al área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad”.

La formación que lidera Rita Maestre trasladó un segundo escrito a dicha área delegada, del que obtuvieron contestación a finales de diciembre: “No consta solicitud alguna para licencia de actividad temporal para celebrar ExpoSummit en ese emplazamiento. El servicio tampoco tiene registrado o asignado expediente alguno referido a ese asunto”. Hay estructura y hay evento, pero según este documento no habría permiso alguno. “Se da traslado de esta actuación al Servicio de Disciplina Urbanística, de la Subdirección General de Control de la Edificación, para la adopción de las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística”, concluye esta respuesta emitida por la Dirección General de Edificación.

El portavoz de Más Madrid en materia de Urbanismo y Movilidad, Álvaro Fernández Heredia, critica la falta de supervisión del Gobierno municipal: “Observamos con perplejidad cómo aparece una instalación donde, supuestamente, se va a celebrar un evento público importante sin que el Ayuntamiento de Almeida tenga conocimiento y sin que cumpla sus funciones de vigilancia, control de la legalidad urbanística y ambiental. Las vecinas y vecinos, lógicamente preocupados con el impacto de esta actividad, miran a su Ayuntamiento que no sabe ni hace nada. Un ejemplo más de la ciudad sin ley de Almeida”.

Silencio de la empresa promotora, fundada por un coach motivacional

Adif alquila la parcela a La Estación Gran Teatro Príncipe Pío, que no ha atendido hasta ahora las preguntas de este diario. Su principal nicho de negocio está en el complejo de ocio y gastronomía ubicado en Príncipe Pío. El proyecto, patrocinado por CaixaBank y en el que ha colaborado figuras como Santiago Segura o José Mota, recuperó el antiguo edificio de la Estación del Norte para transformarlo en un centro dedicado a las artes escénicas y los musicales. La compañía gestiona también varios restaurantes del recinto y el mirador adyacente.

El fundador de La Estación Gran Teatro Príncipe Pío es el productor Luis Álvarez, que en su cuenta de LinkedIn se describe como “hacedor de sueños”. Con 18 años, Álvarez ya era promotor de conciertos de Alejandro Sanz, según recoge este perfil publicado por El Correo. Más tarde se especializó en la gestión teatral y de musicales, entre los que destacan 101 Dálmatas o la producción española de We Will Rock You, basado en canciones de Queen.

En 2015 publicó el libro de coaching motivacional El éxito, donde expone sus claves para hacerse millonario y tener una vida de triunfos. “Ahorra el 20%, reinvierte el 20%, gasta el 50% y dona el 10% restante”, es la fórmula del éxito para este empresario que tiene como referentes a Steve Jobs, Albert Einstein, Nelson Mandela o Jesucristo. “Cuando mi hija comenzó a pedirme una paga semanal, le presté 50.000 euros que tenía prohibido gastar, pero que podía invertir como quisiera y disponer libremente de la rentabilidad que obtuviera. Mantuvo el dinero, supo sacar provecho al beneficio y ahora, con 18 años, vive en Londres y se paga sus propios gastos sin pedirme ni un euro”, cuenta en dicho artículo como gran ejemplo de esfuerzo y meritocracia.

Ahora su empresa lidera la gestión de esta parcela, que si la falta de licencia no lo evita comenzará su actividad el próximo 7 de febrero. Será con ExpoSummit, una cita en la que la patronal del sector de instalaciones temporales reunirá a fabricantes, proveedores de escenarios, mostradores para ferias, carpas y todo tipo de estructuras portátiles.

El patrocinador principal de ExpoSummit es Grupo Plus, compañía especializada en la gestión y montaje de carpas o pabellones. Es la empresa responsable de la infraestructura de otra instalación cercana, el controvertido Espacio Ibercaja, un enclave levantado en la antigua Estación de Delicias que en principio iba a ser temporal, como así se presenta Atocha Plaza. Sin embargo, rebasa ya los dos años y continuará después de que el Ayuntamiento renovase la licencia de Adif, que al igual que en este otro caso es quien cede la parcela. Ambas estructuras se encuentran a apenas unos cientos de metros de distancia.

El Espacio Ibercaja ha recibido numerosas quejas vecinales por molestias sonoras, suciedad y especialmente por la reclamación de dotaciones deportivas o de ocio accesibles para el barrio, uso para el cual estaban concebidos los terrenos en lugar de este enfoque basado en actividades privadas. La inacción del consistorio en el cumplimiento de esta función ha despertado igualmente la indignación de varias asociaciones de residentes. Los afectados denuncian además que en la fijación de la estructura se efectuaron obras de calado, incluso con cimentación, frente al carácter temporal con el se presentó el proyecto y la infraestructura.

Precisamente Atocha Plaza echará a andar con un gran acontecimiento sobre edificaciones pasajeras, como la que supone sobre el papel el propio espacio, con lo cual servirá de escaparate para futuros acontecimientos en el lugar. Todo ello en caso de que la irregularidad de los permisos no impida que se celebren este y otros eventos futuros. Porque el camino al éxito empieza por cumplir con la normativa.