El PSOE lleva a la vicealcaldesa de Madrid ante la Fiscalía por revelar secretos de su denuncia sobre el piso donde vive Ayuso

El Grupo Municipal Socialista de Madrid va a presentar este jueves una denuncia ante la Fiscalía General de la Audiencia Provincial por revelación de secretos por parte de la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz. La demanda llega después de que la número 2 del Gobierno de Almeida desvelara en el último pleno municipal el resultado de una investigación del Ayuntamiento que tenía carácter confidencial.

“¿Esta pregunta la hace antes o después de que la Oficina Antifraude les dijera que no hay absolutamente nada que decir sobre este tema?”, dijo Sanz el pasado 28 de mayo en respuesta a una pregunta del socialista Enrique Rico, aludiendo a una resolución de este organismo municipal que hasta ese momento no se había hecho pública.

El PSOE considera que en ese momento la vicealcaldesa quebrantó el “principio de confidencialidad” que rigen por norma todas las resoluciones de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción durante el debate, que ahondó en la siguiente frase: “Señor Rico, no me ha dicho nada del nuevo revolcón que le ha dado una vez más la Oficina Antifraude. ¿De eso no va a decir nada? ¿Solo va a decir que fueron a la Oficina Antifraude y no va a decir nada del resultado de la Oficina Antifraude?”.

La vicealcaldesa se refería a la denuncia que presentó la portavoz socialista, Reyes Maroto, el pasado 16 de mayo ante la ocultación de documentos sobre las obras ilegales en el piso donde vive la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Sucedió cuando el concejal socialista Antonio Giraldo acudió en abril a la Junta de Chamberí para revisar los expedientes asociados a este caso, que prueban la ejecución de obras ilegales durante meses. Entonces el Ayuntamiento ocultó numerosos datos y planos del expediente abierto sobre las obras ilegales en la vivienda de Alberto González, amputando parte de su contenido.

Acceso indebido a la resolución

En el texto de la denuncia, a la que ha tenido acceso Somos Madrid, el PSOE considera que “la intervención de Inmaculada Sanz refleja, sin lugar a duda, un acceso y su correspondiente conocimiento material de la resolución emitida”, pese a que esta no estaba autorizada a obtener dicha información. “Se ha vulnerado un ámbito que por definición es confidencial y reservado del conocimiento de personas ajenas al Grupo Municipal Socialista y a la Oficina Municipal”, añade el equipo de Maroto.

La demanda también apunta a la posibilidad “de una actuación irregular por parte de las personas integrantes de la Oficina Municipal”, en el caso en que estos hubiesen dado traslado de la resolución y el contenido de la misma a la propia Vicealcaldesa o a terceros ajenos a dicho organismo. “El manifiesto conocimiento del fondo del asunto que expresa Inmaculada Sanz en sus intervenciones indica la existencia de una revelación, que rebasa con creces la gravedad propia de la infracción administrativa”.

En cuanto al caso de la ocultación de información que denunció el PSOE ante la Oficina Antifraude, el caso quedó sin resolver ya que la resolución de este organismo se apartó de tomar ninguna decisión sobre el caso y recomendó a los socialistas que presentaran un recurso de reposición, lo que probablemente les aboque a acudir a la Justicia ordinaria para defender este acceso a los documentos censurados con tachones y fotocopias en negro.