¿Qué significa la línea azul pintada en algunas calzadas en Madrid?

Desde hace unas semanas, una línea azul recorre muchas calzadas y algunas aceras de la ciudad de Madrid. Se puede encontrar -más o menos borrada- a lo largo de la almendra central de la ciudad y muchos viandantes y conductores se preguntan por su significado y si marcan alguna indicación de tráfico.

La línea azul no marca ninguna obligatoriedad ni tiene utilidad a día de hoy. Se pintó a lo largo de 42 kilómetros con motivo del último Maratón de Madrid, informan fuentes del área de Movilidad a este periódico, y después no se borró. Así que los conductores que la vean a día de hoy están pasando por el mismo lugar que recorrieron los corredores de la citada carrera, pero no tienen que seguir ninguna indicación.

La pervivencia de esta línea azul (también hay otra verde en algunas partes de la ciudad, de menor longitud) se debe a que no se ha acometido su limpieza y las escasas lluvias registradas en Madrid desde la fecha de la carrera -el pasado 24 de abril- tampoco han ayudado a su eliminación.

En algunos lugares, la existencia de la línea azul provoca a día de hoy algunos comportamientos inesperados. Es el caso de la subida peatonal desde Ciudad Universitaria a Moncloa, donde los paseantes tienden a pensar que se trata de una división de itinerarios y caminan de modo instintivo en el lado derecho de la acera que marca el azul.