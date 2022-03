Moby Dick celebra con actuaciones tres décadas de ocio y rock desde la ballena

Corría una jornada aparentemente habitual por marzo de 1992, cuando, en pleno auge de los últimos cambios sociales y el desarrollo de la noche madrileña, Moby Dick Club se alzaba como uno de los clubs más conocidos de la capital. Un jueves 26 en el que dos veinteañeros, por entonces, de nombre Alberto Delgado y Daniel Castillo, decidieron dar vida a la avenida de Brasil en Madrid, ya conocida durante los años 80 como refugio de la cultura de bares más alternativos, salas de fiesta, bolas de discoteca y, en definitiva, el glam más rockero de entonces.

"Somos, sin duda, una de las salas de conciertos más emblemáticas de la capital, con una intensa programación que gira en torno al indie, si bien damos cabida a muchos otros géneros (urban, metal, folk, soul, jazz), así como a artes escénicas y stand-up comedy. Y en cuanto se baja el telón, la sala se convierte en uno de los bares de copas más divertidos del norte de la ciudad, donde disfrutar de las mejores sesiones de Clubbing", tal y como se definen en la página oficial.

Con más de 4.000 conciertos hasta la fecha, esta sala, que comenzaba como un bar de copas más de la noche madrileña hasta convertirse en un local de conciertos y fiestas, la sala llega a su celebración de 30 años de funcionamiento. Aún latiendo con la misma fuerza que a finales del siglo XX, Moby Dick continúa albergando ocio y dando vida a numerosos conciertos y eventos, entre los cuales, dan pie al calendario de marzo.

MIÉRCOLES 2 DE MARZO: The Loitte Band

Un concierto solidario contra la ELA (esclerosis lateral amiotrófica) que va abarcar "los mejores temas de la música rock y pop de todos los tiempos" interpretados por The Loitte Band, la banda solidaria de Deloitte, cuya recaudación va destinada a la Fundación Luzón para financiar proyectos de investigación.

JUEVES 3 DE MARZO: Rockin' Girls con Susi & The Electroshocks + Roni Di Capo

Una propuesta que arranca en el rock and roll de artistas como Wanda Jackson, y pasa por el hard soul y garage más cercanos a The Bellrays o The DT's , junto al rock más noventero y ciertos ecos al rock y soul de intérpretes como Beth Hart.

VIERNES 4 DE MARZO: The Capaces + Nitro Pollo + Capitán Entresijos

Tras 20 años de carrera y más de 1.000 conciertos, The Capaces presentará directo desde Moby Dick su śeptimo LP, Zoetrope, como resultado de una mezcla de punk-hc old school y high speed r'n'r.

SÁBADO 5 de MARZO: Mueran Humanos

Un dúo argentino, formado en Barcelona y afincado en Berlín, que estrena su nuevo álbum y abarca unas líricas que, según narran, "escoltan romanticismo, oscuridad, y mucha intensidad".

DOMINGO 6 DE MARZO: Girrrls Fest - Generador + Varonas + Juana Chicharro

Como parte de las celebraciones por el Día de la Mujer, esta nueva edición de Girrrls Fest, Moby Dick pone en valor la música hecha por mujeres por medio de estas cuatro bandas con participación femenina por medio de géneros entre los que predominan, especialmente, el rock & roll.

MARTES 8 DE MARZO: City of the Sun + St Woods

Activo desde el 2011, su sonido mezcla influencias del indie rock, del folk americano, del blues e incluso del flamenco y llega a los escenarios del local para darle la vuelta al concepto de música instrumental.

JUEVES 10 de MARZO: LOS PETERSELLERS - 30 AÑOS

Un grupo musical español, que tocan y cantan baladas de amor, sexo y hambre y que cultivan principalmente el rock, con una vertiente humorística ligeramente punk (a la que denominan "guateque-punk") que les lleva a versionar temas tan variados como Blitzkrieg Bop o Rock'n'Roll High School de Ramones. Ahora, regresan en una fecha muy especial: coincidiendo con 30 cumpleaños de la ballena, este mítico grupo celebra también su 30 aniversario como parte de la historia musical del local.

VIERNES 11 DE MARZO: ASUNCIÓN

Proyecto musical del actor Julián Villagrán, quien vuelve con esta combinación de breakbeat y garage con toques pop-rock.

DOMINGO 13 DE MARZO: LE FLAM

Pop-Rock en formato de tres músicos con una amplia trayectoria que presentan su nuevo y primer proyecto: Ahora.

MARTES 15 DE MARZO: Open Mic de Comedia Femenina - PETIT RIOT COMEDY

Show de comedia femenina que vuelve, tras cuatro años, presentado por Penny Jay G: "Especialmente para todos aquellos que alguna vez dijeron eso de 'las mujeres no son graciosas', hemos venido a callar bocas a golpe de risa, sarcasmo y micro".

MIÉRCOLES 16 DE MARZO: THE LORDS OF ALTAMONT + The Smoggers

Unidos por el rock and roll y el garage revivalista de los 80's, The Smoggers y The Lords Of Altamont llegan a los escenarios del Moby Dick.

JUEVES 17 de MARZO: RECICLAJE presenta Mágico

La banda formada por los músicos canarios, Ángel Quintana y Quino Martínez y el castellonense Luis Vives, llega para presentar nuevo disco, Mágico, que se publica en marzo de 2022 bajo el sello Avispa Music.

VIERNES 18 DE MARZO: LOS PILOTOS

Los Pilotos diseñan en su último trabajo (“Alianza Atlántica”, 2020), como "apertura de nuevas vías de cooperación artística y recreativa basadas en el diálogo y el perfeccionamiento colectivo".

SÁBADO 19 DE MARZO: MOHAMA SAZ

Un grupo de rock que, tras cuatro discos, continúa combinando ritmos, melodías y texturas no occidentales, como una búsqueda vital e incluso como posicionamiento político, huyendo de lo anglosajón.

DOMINGO 20 de MARZO: NOVEMBRE ELÈCTRIC + Elena Játiva

El grupo valenciano-madrileño lanza su cuarto disco de estudio: el resultado de más de dos años de trabajo.

JUEVES 24 de MARZO: The Rat Pack presenta GALLOS

En esta edición, los Gallos contarán con artistas como Playa Cuberris, Desvariados, Los Sex, Los Fesser, Reciclaje, en la que será una noche mágica repleta de himnos que giran en torno al rock.

VIERNES 25 DE MARZO: LOS RASTREADORES (ORTIGA + GRANDE AMORE)

Ortiga & Grande Amore presentan Los Rastreadores en un concierto especial por el 30 Aniversario de la sala.

SÁBADO 26 DE MARZO: GRAN FIESTA 30 CUMPLEAÑOS MOBY DICK CLUB

En honor al aniversario del local, Moby Dick organiza este Antikaraoke con banda en directo como plato fuerte. Serán llamados a palestra algunos de los artistas que han protagonizado momentos icónicos en el escenario de la ballena: Silvia Superstar, Monigote, Anaut, Bernardo Refrescos, Laura Rubio, Natalia Calderón, entre otras.

DOMINGO 27 DE MARZO: DIABLA MARKET con la actuación de SNAKE SISTER

Como resultado de la mezcla de rock, punk y grunge, crudos y directos temas rock de espíritu combativo, el grupo llega a los escenarios del local para traer un especial por el Día de la Mujer.

MIÉRCOLES 30 de MARZO: Open Mic de Comedia Femenina - PETIT RIOT COMEDY

Un show de comedia femenina que lleva petándolo cuatro años, presentado por PennyJayG.