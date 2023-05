Prueba del Audi A5 40 TDI: hasta el infinito y más allá

Como el resto de los fabricantes, y especialmente los llamados premium, el alemán Audi se está encargando no solo de ampliar su catálogo de modelos eléctricos, sino también de adaptar las tecnologías -digamos- tradicionales a nuevos estándares. Así, cada más son más sus versiones dotadas de hibridación ligera, incorporadas tanto a motores de gasolina como diésel, que dan acceso al distintivo Eco de la DGT, además de procurar pequeñas mejoras en términos de eficiencia.

Si hacía tiempo que no nos poníamos al volante de un modelo con las siglas TDI era justamente por carecer hasta hace poco de variantes mild hybrid como lo del A5 Coupe que acabamos de probar. Equipada con un motor turbodiésel de cuatro cilindros y 204 caballos, esta se ha revelado una espléndida montura para realizar grandes trayectos, y cuanto más revirados, mejor. La combinación de un comportamiento ágil y moderadamente deportivo con un consumo de lo más parco hace de este Audi una opción imbatible en este tipo de desplazamientos.

Hablando de un vehículo tan indiscutiblemente atractivo, es inevitable hacer una referencia a una armonía de líneas que no pasa inadvertida, máxime si se ve realzada por las esculturales llantas de 20 pulgadas de la unidad de pruebas, en las que iban alojadas unas pinzas de freno en el mismo color, rojo, de la carrocería. Las tres puertas -una configuración en franco retroceso- aportan un plus de pureza visual que, a nuestro parecer, engrandece el conjunto.

Al volante del A5 Coupe 40 TDI quattro-ultra, equipado con transmisión automática S Tronic, hemos vivido un breve retorno al pasado, el que supone circular con el rumor característico de un motor diésel -y de esta familia TDI en particular-, así como lidiar con puertas cuyo tamaño no tiene nada que ver con el que se estila en la actualidad. El sonido supone hoy toda una curiosidad, dado el creciente número de modelos eléctricos que pasan por nuestras manos, aunque hay que decir que aquí se hallaba muy mitigado y no resultaba molesto.

Con 204 CV, este motor pide una utilización sosegada en el tráfico de la ciudad y sus alrededores, al tiempo que en carretera se transforma en un devorador tanto de kilómetros como de curvas. Como apuntábamos, su comportamiento es muy seguro y predecible, aunque no estrictamente deportivo porque el peso del motor diésel sobre el eje delantero y la presencia de tracción total (quattro), junto con la propia filosofía del modelo, hacen sus reacciones bastante neutras. Los cinco modos de conducción disponibles permiten escoger los ajustes que mejor se adaptan a las condiciones cambiantes de la circulación y el trazado.

La gracia de una motorización como esta es, naturalmente, un consumo de los que es casi imposible obtener con un vehículo de gasolina, esté electrificado o no. La media del A5 ronda los 6,5 litros/100 km, y fuera del tráfico urbano no cuesta rebajarlo hasta poco más de 6 litros/100 km. Estos registros tienen una repercusión evidente no solo en el bolsillo, sino también en la autonomía, pues es fácil recorrer más de 900 kilómetros antes de repostar, con la comodidad y el sosiego que ello representa a la hora de emprender grandes desplazamientos. Un depósito de combustible de 58 litros es la otra variante necesaria en esta satisfactoria ecuación.

Asistencia eléctrica de 12 V

El consumo del motor TDI sería incluso menor incorporado en un modelo más ligero y provisto de ruedas más estrechas que las montadas aquí, pero son estos elementos indisociables de un vehículo de la prestancia de un A5 Coupe. De todos modos, esta versión del coche lleva de serie llantas de 19“ y neumáticos de sección un poco menor.

El sistema de hibridación ligera incorporado en ella se compone de un motor eléctrico de 1,32 kW (unos 2 CV) y tensión nominal de 12 voltios al que alimenta una pequeña batería de iones de litio cuya capacidad no ha sido dada a conocer por parte de Audi. Aparte de la limitada asistencia eléctrica que aporta, esta tecnología presenta el atractivo, especialmente para los habitantes de ciudades de cierto tamaño, de llevar aparejada la etiqueta Eco.

El A5 Coupe es de esos modelos a los que es difícil hallarles algún defecto digno de ese nombre. Lo que presenta son, en todo caso, inconvenientes, como unas plazas traseras pequeñas y de complicado acceso y salida, el mencionado tamaño y peso de las puertas o la incomodidad y visión limitada que comporta todo coche bajo. Ni siquiera la capacidad de carga es un problema, porque sus 450 litros bastan para transportar el equipaje de cuatro personas. Más que eso, con lo que ya cuenta un eventual comprador de un vehículo así, puede resultar disuasorio un precio que ronda los 60.000 euros en esta versión y que, tal vez, le obligue a buscar una alternativa más modesta.