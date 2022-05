El Mar de Pilar Morales en Los Molinos del Río

Si buscamos en Google, por poner solo un ejemplo, “fotografía y mar” nos aparecerán de inmediato millones de imágenes 'bonitas' (en el sentido naif de la palabra) con toda una amplia gama de azules y turquesas, mares y playas con aguas transparentes, puestas de sol o amaneceres de ensueño, personajes con poses de revista, o veleros surcando un horizonte infinito, siempre perfectamente nivelado.

Si estas son nuestras expectativas a la hora de entrar en Los Molinos del Rio para asistir al particular mar que nos presenta Pilar Morales (Murcia, 1977) quedaremos profundamente decepcionados. Nada más lejos de la realidad. Afortunadamente, habría que añadir.

Lo que la fotógrafa murciana nos propone tiene más que ver con la experiencia y la primera persona, lo subjetivo, lo táctil, lo orgánico y lo palpable. Si es verdad, que hay fotografías tremendamente bellas, pero no al estilo del trabajo, por poner otro ejemplo, del japonés Hiroshi Sugimoto, que conformaba sus fotografías en perfecta simetría y balance del cielo y el mar. O como los maravillosos buceadores de Enric Gener, o los surfistas de Morgan Maassen, o las escenas marítimas de Mark Tipple o David Doubilet. Las fotografías de Pilar Morales son más instantáneas, e incluso (si se me permite) más informales y gamberras. Por momentos parecen el contrapunto perfecto a las escenas de playa del afamado Martin Parr, de Pérez Siquier, o de nuestro cartagenero Juan Manuel Díaz Burgos, pero desde la perspectiva contraria, desde el agua. No en vano la exposición se titula 'From inside Project' (Proyecto desde dentro).

La exposición discurre a lo largo de las paredes del maravilloso edificio principal de las Molinos del rio, toda ella atravesada por una línea horizontal azul que escenifica el horizonte del mar, la línea de flotación, en torno a la cual la artista sitúa cada una de las 36 imágenes que componen la exposición.

Las fotografías se presentan desnudas, salvo una cartela con un título bastante críptico, sin ningún texto acompañante que nos contextualice el lugar, el tiempo o el origen y desarrollo del proyecto. Y la verdad es que tampoco hace falta mucho más (incluso se podrían prescindir de los títulos llegado el caso), basta con dejarse llevar y sumergirse en las aguas que nos presenta su autora, y al poco cada uno las acaba haciendo suyas, convirtiéndolas en sus propios recuerdos, en su propia experiencia.

¿Quién no ha jugado a la pelota en la playa, se ha girado y vuelto del revés dejándose llevar por las olas, ha levantado un pie por encima del agua, ha abierto los ojos buceando, o ha espiado a sus vecinos con la boca abierta a ras del agua entonando para si la música de la película de Tiburón? Pues algo parecido a eso se puede volver a revivir con las fotografías de Pilar Morales. Pura experiencia.

Es cierto que la cosa no solo queda en este nivel. Como toda buena propuesta tiene múltiples capas, unas más accesibles que otras. Así, quien quiera puede dedicarse a limpiar bien el cristal de su gafapasta y ahondar un poco más. Y para muestra tan sólo dejo un par o tres de pistas: si se fijan, nada más iniciar, se darán cuenta que la exposición está subtitulada en chino (no sabemos muy bien porqué en este idioma, o por lo menos mi gafapasta no da pa´tanto). Un subtítulo que se podría traducir (según Google) como “el mar en mi corazón”. Afirmación que no resulta baladí; por otro lado, en la segunda parte de la exposición, justo al lado de la serie de 'Dark water' (que a mí personalmente me recuerdan al Mar Menor actual… Se non è vero è ben trovato...) nos encontramos una pequeña instalación con un espejo y la imagen de unos pies con aletas a nuestros pies. A partir de ahí, que cada cual se refleje como pueda. También, entre las dos secciones que divide la exposición, como nexo de unión, aparece el fragmento de un poema de Juan Ramón Jiménez “Nostaljia del mar nocturno soñado” , donde podemos leer, entre otros versos: “Se diría que es la tierra el camino del cuerpo, que el mar es el camino del alma.”

Pues eso, ahora que empieza a apretar el calor, no pierdan la oportunidad de adéntrense en Los Molinos del Río y dejen que su alma se sumerja en las aguas que nos propone Pilar Morales.

'From inside Project' puede verse hasta el 26 de julio en Los Molinos del Río de lunes a sábado de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.