Una de las grandes figuras de la literatura murciana actual, la multipremiada Marisa López Soria (Albacete, 1956) se ha labrado una carrera en las letras españolas con una extensísima obra a caballo entre varios géneros 'menores', como la poesía o la literatura infantil y juvenil, y mayores. Docente también, dinamizadora cultural y divulgadora, Marisa no escatima esfuerzos en esa caballería andante del amor por los libros y la fe en sus posibilidades. Después de 'Muy señores míos' (Difácil, 2020), un no-tan-luminoso poemario de amor, López Soria presenta en Murcia, de la mano de Libros Traperos, sus dos últimas obras ilustradas para niños, 'La visita' y 'Papicomeniños', ambas en la editorial Galimatazo. Charlamos con ella de cara al evento, que tendrá lugar este jueves, día 17, a las 19 horas en el Huerto Urbano de Santa Eulalia. La acompaña el escritor y profesor Miguel Ángel Hernández Navarro.

Aunque tu labor literaria comprende varios géneros, ¿te reivindicas como autora de literatura infantil y juvenil?

No me gustan las casillas, ninguna casilla, así que solo me puedo reivindicar como escritora para todos los públicos. No siempre somos el mismo tipo de lector, por tanto siempre espero que los adultos le echen una miradita a mis libros, en especial para que los lean como niños, y con los niños, quitando, poniendo, sin complejos, recordando lo vivido y sin olvidar qué sienten esas criaturas pequeñas. A mí lo que más ilusión me hace es regalar mis libros 'infantiles' a los adultos. De todos modos, de vez en cuando también me gusta sentarme entre los adultos.

Recientemente se ha desatado cierta polémica en el mundo de la literatura infantil y juvenil con el lanzamiento en un diario nacional de una colección de cuentos escritos por autores conocidos (coordinada por Arturo Pérez-Reverte) que deja fuera a autores propiamente de este tipo de literatura, ¿qué opinión tienes sobre esto?

Qué le voy a decir, es un abismo lo que existe entre la literatura infantil y juvenil y la literatura de adultos, tan insensato como todo lo que sucede en el 'fascinante' mundo de la educación.. En la 'sección literatura infantil y juvenil' existen autores tan increíblemente buenos como desconocidos para un autor leído, incluso, con que no es de extrañar lo sucedido. Con inmejorable intención, eso no me cabe duda, las mentes bienpensantes habrán creído que ya es hora de formar buenos lectores con 'buenos autores' ignorando de un plumazo la existencia de ese apartijo literatura infantil y juvenil. En fin que la ignorancia es mucha, infinita, y se expande como el universo.

Los libros ilustrados que presentas este jueves son ambiciosos: 'La visita' supone un acercamiento al mundo surrealista y situacionista de Julio Cortázar, mientras que 'Papicomeniños' aborda el tema del miedo de los niños a la ira de sus padres. ¿Hay algún tema que la literatura infantil esté obligada a dejar fuera?

Ninguno. Faltaría. Miremos siempre nuestras fuentes que parten de la literatura oral y las narraciones al amor de la lumbre. Eran los auténticos cuentos con todos los paradigmas del bien y el mal que luego dulcificaron algo los Grimm y Perrault y que nos remató con toda la melaza la factoría Disney. Eso ha enrarecido todo mucho más de lo creíble hasta los límites de lo políticamente correcto.

¿Cómo es el proceso de trabajo con los ilustradores, en este caso Alejandro Galindo (La visita) y Katia Klein (Papicomeniños)?

Totalmente enriquecedora pues ellos me sorprenden con sus aportaciones, siempre añadiendo y nunca repitiendo lo narrado. Ambos son, cada cual en su estilo, fantásticos.

¿Te sientes parte de esa especie de pequeño boom de la literatura murciana (Jerónimo Tristante, Manuel Moyano, Lola López Mondéjar, Magius, Miguel Ángel Hernández Navarro, Cristina Morano, Ginés Sánchez, Ilu Ros, Margaryta Yakovenko, etc.) que publica y vende sin complejos a escala nacional?

Yo escribo cosas pequeñas.

Además de tu labor literaria, eres muy activa como dinamizadora y tienes un currículum impresionante en tareas de fomento de la lectura. ¿Por dónde debería ir un plan regional de fomento de la lectura que nos ayudase a acortar distancias con la media nacional?

Cuando quieras hacemos un encuentro para charlar solo de ese tema, porque alguna cosita ya te diría. Es un tema extenso, el que dura una vida en la enseñanza, utilizando la empatía, la lógica y el sentido común, si se me permite el exceso.