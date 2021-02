Docentes Unidos tilda de "ocurrencia" la presencialidad planteada por la Consejería de Educación

Desde Docentes Unidos tildan de "nueva ocurrencia" el reciente anuncio de la Consejera de Educación de volver a la presencialidad en este curso condicionada a la vacunación de los docentes.

El pasado martes la comisión mixta de Salud y Educación planteó la vuelta a la presencialidad de los alumnos de Educación Infantil y Primaria en el presente curso siempre que se cumplan dos criterios: que el 70% de los docentes y demás personal de los centros educativos haya recibido la primera dosis de la vacuna y que la situación sanitaria lo permita.

Analizando el primer criterio, el grupo de docentes entiende que se han basado en el porcentaje de personas vacunadas que sería necesario para crear una cierta inmunidad de grupo. “No es lo mismo alcanzar la inmunidad vacunando al 70% de la población que al 70% de los maestros y profesores, ya que la población docente en los centros es minoritaria comparada con la del alumnado”, aseguran.

En el caso del ciclo de Educación Infantil, Docentes Unidos se plantea si el hecho de que los docentes estén vacunados disminuirá el riesgo de los niños se contagien entre ellos o contagien a las familias ya que “no llevan mascarillas, no guardan las distancias y la Consejería no provee las medidas de ventilación necesarias y no se contempla ningún protocolo de cómo piensan guardar la distancia de seguridad en un escenario de presencialidad total”. Por otra parte, ante el estudio de la vuelta a la presencialidad completa en segundo de Bachillerato, Docentes Unidos recalca que “es una cuestión que se debió priorizar en su momento por la importancia de este curso para el futuro de los estudiantes”.

En lo que respecta a los “criterios del plan de vuelta a la presencialidad”, el segundo de estos hace referencia a que este plan depende de que no se produzca una cuarta ola, sobre la que expertos sanitarios comienzan a alertar así como del comportamiento de las nuevas cepas. Desde la asociación afirman sentirse sorprendidos porque la Consejería siga imponiendo semipresencialidad restringiendo el aforo en las aulas y a la vez haya convocado ya oposiciones multitudinarias sin protocolos de seguridad. “La Consejera asegura que la semipresencialidad está ofreciendo buenos resultados, pero nosotros entendemos que o bien no quiere ver la realidad o está mintiendo, ya que la semipresencialidad ha lastrado el avance de los temarios y de los programas educativos” afirman.

Docentes Unidos se queja de que la consejera Esperanza Moreno siga en su cargo y asegura que el único camino para una presencialidad segura pasa por la bajada de ratios, la contratación de más docentes, la habilitación de espacios, y la instalación de filtros HEPAS y medidores de CO2.