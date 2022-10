Carlota Prendes, una cartagenera que triunfa a nivel internacional con las artes marciales

La semana pasada se reunieron en el Cuartel de Artillería de Murcia algunas de las mujeres más importante dentro del ámbito deportivo de la Región en la I Jornada Mujer y Deporte. Desde hace unos años ellas han firmado infinidad de éxitos y han llevado el nombre de su tierra por todo el mundo, aunque no siempre eso se haya visto reflejado en la prensa. Algunas de estas deportistas son las mejores de España, de Europa e incluso destacan a nivel internacional es disciplinas muy poco conocidas, como es el caso de Carlota Prendes. Esta cartagenera de 21 años acaba de colgarse hace una semana la medalla de bronce en un Campeonato del Mundo de lucha de artes marciales, en la modalidad de grappling.

Enhorabuena por la medalla de bronce, ¿qué es exactamente el grappling?

Muchas gracias, muy buena pregunta. El grappling es una modalidad de lucha, que se basa en técnicas de agarre, estrangulación y luxación de las extremidades del adversario. El objetivo es someter a tu oponente.

¿En la competición pueden participar luchadoras de todas las edades?

Hay diferentes categorías, según la modalidad de artes marciales en la que compitas, pero la adulta comprende a partir de 21 años (su edad). En lo que sí hay distinción es en el peso de las luchadoras. En este caso, gané el bronce en la categoría de menos de 53 kilos (-53kg). Además, hay varias modalidades (como el Grappling o el Jiu-jitsu) que tienen un sistema de puntuación diferente.

Entonces, ¿son deportes en los que llevan un control con el peso?

Sí, en estso deportes (también en el boxeo), los hombres y las mujeres nos pesamos antes de competir para saber en qué categoría vamos a pelear, para que no haya desigualdades. Yo estoy justamente ahora en 51’8Kg de peso y por eso pertenezco a esa categoría de -53kg.

Lleva un año subiéndose a un podio internacional porque en 2021 fue campeona de Europa de Jiu-jitsu brasileño y también bronce mundial. ¿Forma usted parte de la élite de su deporte?

Estoy ganando medallas, pero no vivo de ser deportista de élite. En otros países como por ejemplo en Japón, Brasil o Alemania (suelen ser de allí las mejores luchadoras, las que ganan mundiales) quizá sí puedan considerarse élite. Yo, a esos niveles, no. Eso sí, los éxitos de 2021 no los hubiese podido conseguir sin el apoyo de patrocinadores como Melones El Monarca y Puertas Padilla.

Entonces usted, que es de las mejores en el deporte que practica, ¿no puede vivir económicamente de ello?

No, no puedo. Nos dan algún incentivo por ganar medallas, pero tengo que buscarme yo los patrocinadores y el trabajo. No vivo de competir ni de ser deportista, estoy estudiando Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y también trabajo entrenando a niños. El sueldo, como deportista, en las artes marciales no es muy alto y eso que yo me siento una privilegiada porque he tenido la suerte de tener repercusión (salió en el programa de Movistar Televisión La Resistencia), pero no puedo dedicarme en exclusividad a ello. Vivo del deporte, pero no de ser deportista.

¿Cómo se organiza el día para poder llegar a todo?

Es complicado y a veces eso tiene un coste personal. Estudio y hago mi vida en Madrid y no puedo ir muchos fines de semana a casa, a Cartagena porque suelo competir. Por las mañanas voy a la universidad, generalmente de 8:00 a 14:00 (en ocasiones, salgo a las 12 y esas horas antes de la comida las aprovecho para estudiar); como rápido y les enseño artes marciales a los niños de 15:30 a 19:00 aproximadamente y después entreno yo en grupo, con técnica y combate.. Si algún día después de esto me queda energía, vuelvo a ponerme con temas de la universidad por la noche. Me gustaría hacer algo más de pesas, pero no tengo tiempo.

¿De dónde nace su pasión por las artes marciales?

Es muy gracioso porque yo empecé de pequeña practicando ballet, que es algo completamente opuesto a la lucha (en ocasiones con alguna amiga todavía sigo practicándolo). Pero mi padre, que es entrenador, y mi hermano hacíana judo y me llamaba mucho más la atención, me gustaba. Al principio mi madre no me dejaba practicarlo por si me hacía daño, pero con el paso del tiempo ya me dio permiso para entrenar.

¿Su familia ve sus competiciones?

Mi padre sí y está muy orgulloso de mí. Mi madre a veces no puede verme porque se pone muy nerviosa y tensa, pero también me sigue y me apoya en todo lo que hago.

Ha dicho que su padre es entrenador, ¿alguna vez ha estado a sus órdenes?

Sí y es muy divertido porque tenemos mucha confianza. Me gusta mucho entrenar con él, me transmite mucha seguridad. De hecho, en uno de mis últimos campeonatos en los que conseguí medalla pudo estar él y dos compañeros más y fue fantástico.

¿Alguna vez ha tenido que utilizar las artes marciales fuera de la competición, en alguna situación complicada?

Por suerte no me ha tocado vivir ningún momento de peligro para llegar a hacerlo, pero siendo sincera me da muchísima tranquilidad ser consciente de que sé defenderme. En una ocasión, a una amiga le estaba molestando un chico muy pesado y le neutralicé. Le puse la zancadilla. Mis amigas me dicen que se sienten muy seguras volviendo conmigo a casa

Su deporte no tiene demasiada visibilidad y pocos conocen que es una de las mejores del continente y del mundo en lo que hace. ¿Qué se necesita para que eso cambie?

Entre todos los implicados (federaciones, clubes, deportistas, medios de comunicación e instituciones) debemos promover mucho más el deporte femenino y los deportes minoritarios, sobre todo a niveles de los más pequeñpos, de los niños. Es muy difícil destacar en un deporte minoritario, yo muchas veces tengo que ir de puerta en puerta llamando y buscando patrocinadores. Repito, considero que tengo suerte porque he tenido cierta repercusión, pero en general se necesita más ayuda.