¿La edad importa en el deporte?

Este curso estoy volviendo a reforzar mi idea de que para alcanzar la élite deportiva no sólo importa el estado físico. Es evidente que una persona de 20 años estará más en forma que una de 35 –o mejor dicho, recuperará más rápido y mejor-, pero en muchas ocasiones lo que marca diferencias es la experiencia. Un deportista que se encuentra en el tramo final de su carrera, si está sano y tiene todavía ese hambre competitivo, es fundamental para cualquier equipo. Su valor añadido es su cabeza y no tanto sus piernas, su inteligencia para saber anticiparse a lo que puede ocurrir porque ya lo ha vivido y su capacidad para ayudar en la formación de los jóvenes. El denominador común en todos estos casos es: cuidar su alimentación más que nunca y descansar todo lo posible. Mantenerse en la élite pasados los 35 está sólo al alcance de los elegidos.

La Copa del Rey de baloncesto –uno de los mejores torneos que pueden verse fuera de la NBA americana- que se disputó la semana pasada en Badalona puso de manifiesto que hay casos en los que la edad no es más que un número. Para la gente que no esté muy puesta en el mundo de la canasta, hay que partir de la base de que el Real Madrid y el Barça siempre son favoritos y candidatos al título de todas las competiciones en las que participan. Son los dos clubes con más presupuesto y, por ello, con mejores jugadores. Sin embargo -por primera vez desde 2009- ninguno de los dos llegó a la final este año, a ambos los eliminó el Unicaja de Málaga, después campeón. Y en el conjunto andaluz fue determinante Will Thomas, un americano de 36 años, gracias a su talento y a su lectura de la situación en los últimos tres minutos de partido. Apenas podía correr, pero su experiencia y su inteligencia dieron la gloria a los suyos. “Necesito dos semanas ahora sin moverme para recuperarme de este torneo (tres partidos disputados en cuatro días)”, afirmó.

Otro gran protagonista de la Copa fue el brasileño Marcelinho Huertas, quien cumplirá 40 años el próximo mes de mayo y ya ha jugado en la NBA y en uno de los mejores equipos de Eurpa como el Barça y que esta vez guio al Lenovo Tenerife a la primera final de su historia. No fue campeón, pero se vació en la pista y sumó 21 puntos y 10 pases de canasta a sus compañeros (tres partidos jugados en tres días, casi 25 minutos por partido). Huertas ha reconocido recientemente que la clave de su rendimiento ahora está en una estricta alimentación y en mimar su cuerpo al extremo. “Me cuido más ahora que hace 10 años”, dice. Tanto él como Thomas hicieron que me levantase del sofá para aplaudirles porque en la mejor liga del continente, la más rápida y la más física, marcaron más diferencias por su envidiable cabeza que por sus piernas.

Otros casos de éxito reciente pasada ya –y bien pasada- la treintena son los de Leo Messi (35) o Lebron James (38). Son dos de los mejores deportistas de la historia y cada vez que alguien se empeña en retirarles, vuelven a ganar. El futbolista se proclamó campeón del mundo hace dos meses jugando a un nivel altísimo con Argentina, sin necesidad de irse de sus rivales con la velocidad a la que lo hacía antes. La estrella de baloncesto se convirtió hace unas semanas –precisamente el día en el que cumplía 38 años- en el máximo anotador de la historia de la NBA, la mejor liga del planeta. ¿Y tú, qué hacías el día de tu 38 cumpleaños? Yo no sé si me podré mover.

Ellas renuncian a más cosas

Alargar la carrera hasta casi los 40 años rindiendo a un nivel alto y en la élite no está al alcance de todos los deportistas. Conforme pasan los años, además de la edad, entran en juego otros factores que no se ven pero sí repercuten en el día a día como las lesiones (y su recuperación), el saber competir con dolor por llevar tu cuerpo durante tanto tiempo al extremo, la economía (no siempre compensa tanto esfuerzo) y también la familia. Sobre todo en el caso de las mujeres, muchas aplazan sus planes de ser madre para después de su retirada. Otras creen que la edad sí se tiene más presente en ellas que en sus compañeros hombres.

En la Región de Murcia coinciden esta temporada dos jugadoras que están en ese tramo final pero que siguen siendo importantes, la futbolista del Alhama El Pozo Jade Boho y la jugadora de baloncesto del Hozono Global Jairis Erika de Souza. Ambos equipos viven este año su primer curso en la élite y buscaban ese perfil de alguien que conociese la competición.

Jade tiene 36 años, debutó hace casi 20, ha ganado tres ligas y una Copa y ahora intenta ayudar con sus goles a que su equipo consiga la permanencia. Ella sí cree que la edad es importante en su profesión: “Repercuten mucho los años a la hora de conseguir trabajo en el fútbol, aunque el rendimiento global de una veterana sea mejor que el de las jóvenes porque además del físico puedo aportar experiencia. Entre estas dos opciones, los clubes siempre eligen a las jóvenes. Yo me cuido muchísimo para poder dar un buen nivel, hace tiempo que cambié mi alimentación y los descansos son fundamentales”.

Erika cumplirá 41 años el próximo mes de marzo, pero sigue siendo la más competitiva que puedes encontrarte en una pista de baloncesto y eso que lo ha ganado prácticamente todo (ocho ligas, ocho Copas de la Reina y un anillo de la WNBA). Fichó en Murcia el año pasado con el equipo en segunda división con un objetivo claro: “En mi palmarés hay muchos títulos, pero no tengo un ascenso de categoría y quiero conseguirlo aquí”. Cumplió sus deseos siendo la jugadora más importante y llevando al Hozono Global Jairis al sueño de competir con las mejores. Este curso, pese a que ya no marca las diferencias de antes, cuando era de las mejores jugadoras en España, es una pieza fundamental en su equipo. Ella sí quiere ser madre cuando se retire, no lo alargará mucho más.

Qué injusto es a veces el deporte de élite y qué fortaleza mental deben tener sus protagonistas (trabajar en ello con psicólogos es otro factor diferencial) para hacer frente a que nos vayamos olvidando de ellas y de ellos por el mero hecho de cumplir años. Tendríamos que aprender a interpretar que pueden seguir siendo diferenciales marcando menos goles o sumando menos canastas que antes, pero ayudando de otra manera. Más sabe el diablo por viejo que por diablo.