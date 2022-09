El futuro del deporte español pasa por Murcia

El pasado domingo, los más trasnochadores vivimos a través de la televisión un hito en la historia del deporte español. Dentro de unos años -porque parece que tenga que pasar el tiempo para valorar realmente una gesta- nos preguntaremos “¿y tú, qué estabas haciendo el 11 de septiembre (por cierto, curiosa la fecha) de 2022?”. Ese día Carlos Alcaraz, un chico nacido en El Palmar (Murcia) ganó el US Open en Nueva York y se convirtió en el tenista más joven de la historia en ganar un Grand Slam. Para las personas que no estéis muy puestas en el mundo de la raqueta, un Grand Slam es el torneo más importante que existe dentro del circuito del tenis y hay cuatro: US Open, Roland Garros (París), Wimbledon (Londres) y el Abierto de Australia (Melbourne).

La repercusión de lo logrado ha sido descomunal, en todos los sentidos. Carlos Alcaraz fue el lunes portada de la prensa regional, nacional e internacional y también recibió la felicitación en twitter (desconozco si también vía telefónica) del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y del de la Región de Murcia, Fernando López Miras. Además, al levantar este Grand Slam, el murciano se ha convertido en el nuevo número uno del mundo, algo que sólo habían hecho antes cinco españoles: Arantxa Sánchez Vicario (en 1995), Carlos Moyá (1999), Juan Carlos Ferrero, el hoy entrenador de Alcaraz (en 2003), Garbiñe Muguruza (en 2017) y Rafa Nadal (en 2008, 2010, 2013 y 2017). También ha visto crecer su cuenta bancaria ya que el premio del US Open era de 2,6 millones de dólares y el tenista acumula en total 7,4 millones de dólares en ganancias este año. Casi nada. Con sólo 19 años ha pasado de ser Carlitos, como a él le gusta que le llamen, a convertirse en Carlos I.

¿Qué pasa en El Palmar?

La Región de Murcia está viviendo un final del verano de ensueño en lo deportivo. Nada más proclamarse campeón del US Open, Carlos Alcaraz se dirigió al mundo desde la sala de prensa del Centro Nacional de Tenis Billie Jean de Nueva York con una declaración de intenciones, con sus orígenes como bandera: “He hecho historia pero, obviamente, voy a seguir siendo el mismo chico de siempre orgulloso de ser murciano, orgulloso de ser de El Palmar y orgulloso de ser español. Siempre me voy a mantener ahí, con mis vecinos, con mis amigos, con la gente que me ha visto crecer. Voy a seguir saliendo por la calle de mi pueblo y a seguir saludando a toda la gente. No voy a cambiar”. Sus vecinos le adoran. Incluso montaron pantallas gigantes para ver esa gran final y nadie quiso perdérselo. Ni siquiera, el alcalde de Murcia. Y claro, a eso de las 2 de la mañana se desató la locura. El Palmar era una fiesta.

Carlitos no ha sido el único que ha puesto El Palmar en el mapa a nivel internacional. Unos días antes, otra vecina de esta pedanía se proclamaba campeona del mundo sub20 de fútbol femenino. Silvia Llorís formó parte del equipo titular de la selección española a lo largo del campeonato (disputado en Costa Rica) y también en la final, en la que derrotaron a Japón por 3-1. Tiene 18 años, uno menos que su vecino Alcaraz, y juega en Primera División (la élite del fútbol femenino en nuestro país) vistiendo los colores del Levante CF. No había muchas niñas que quisieran darle patadas al balón cuando era (aún más) pequeña, así que empezó jugando con y contra chicos en El Palmar. Ahora es una de las futbolistas (la defensa es su posición dentro del campo) con mayor proyección.

En pleno auge del fútbol femenino en España, en la primera temporada en la que las jugadoras van a tener un convenio colectivo y el Consejo Superior de Deportes lo ha catalogado como deporte profesional, una murciana ha conquistado el mayor título a nivel mundial en la categoría sub20 y también el Europeo sub19. Todo, en un mismo verano. Y eso, cómo no, había que celebrarlo por todo lo alto. Por eso mismo, El Palmar se volcó con su vecina y le prepararon un recibimiento en el parque de la avenida Primero de Mayo que estuvo encabezado por todas sus amigas, sus amigos y su familia. Este tipo de actos siempre cuentan con representación política y allí estuvo la alcaldesa pedánea Verónica Sánchez quien afirmó que “Silvia es un ejemplo de constancia, esfuerzo y trabajo”. También acudió el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, que aprovechó la ocasión para poner el foco en lo importante que es crear referentes femeninos en la sociedad. Pero, sin lugar a dudas, el momento más emocionante lo protagonizó la futbolista cuando, igual que su vecino Carlitos Alcaraz en Nueva York, quiso recalcar orgullosa cuáles eran sus orígenes: “Detrás de todo lo conseguido hay mucho esfuerzo. Ésta siempre será mi casa y El Palmar mi pueblo. ¡Viva El Palmar y viva Murcia!”.

Carlos Alcaraz (19 años) y Silvia Llorís (18 años), no son los únicos deportistas murcianos que triunfan en la actualidad. A la vuelta del verano les conté la historia del jugador de baloncesto Izan Almansa (17 años), después de ser nombrado mejor jugador del mundo de su edad. En motociclismo, el futuro también está asegurado con Fermín Aldeguer (16 años), campeón de Europa de Moto2; Pedro Acosta (18 años), el campeón del mundo en Moto3 más joven de la historia y Ana Carrasco (25 años), la primera mujer campeona del mundo. En fútbol compiten en la élite Rafa Mir (25 años), Isi Palazón (27 años), Gonzalo Verdú (33 años), Portu (33 años), Josema (26 años) y el Alhama Femenino, único equipo murciano6+ en la máxima categoría. En baloncesto, Laura Gil (30 años) lo ha ganado absolutamente todo a nivel de clubes y de selección española y esta temporada un equipo de la Región, el Hozono Global Jairis, estará por primera vez en la historia compitiendo entre las mejores del país.

El domingo además del éxito en el tenis, uno de los mejores deportistas de España de todos los tiempos, Alejandro Valverde, corría su última Vuelta y era despedido con honores. Cómo no, es murciano. El ciclista pasa ahora el testigo a toda la lista de deportistas de su Región que he citado antes sabiendo que el futuro del deporte nacional pasa por ellos. Hola, soy murciano, ¿a qué quieres que te gane?