Mohamed Katir vuela en Francia

Mohamed Katir afirmó hace poco que le motivaban más los récords que las medallas y, aunque al principio pocos le entendieron, quien avisa no es traidor. Este corredor ha revolucionado absolutamente el atletismo español en los últimos dos años, en los que ha pasado de ser conocido únicamente a nivel local (Región de Murcia) y nacional a convertirse en toda una estrella de este deporte y en un referente internacional del mediofondo. Hace justamente una semana en la localidad francesa de Lievin, en la prueba en pista cubierta de Hauts-de-France Pas-de-Calais (donde cada invierno se dan cita los mejores atletas del mundo), fue protagonista de la mejor carrera de la historia de los 3.000 metros lisos. Sin ningún género de duda ni matices. Una cita en la que terminó segundo y donde, además, batió el récord de España y de Europa con 7 minutos, 24 segundos y 68 centésimas. Números de locura. La segunda mejor marca de todos los tiempos, solamente superada por el etíope subcampeón olímpico Lamecha Girma, vencedor ese día (con 7:23.81).

El mano a mano entre Katir y Girma en tierras galas quedará para siempre en los anales del atletismo porque nadie jamás había corrido esa prueba más rápido que ellos. Esta marca es fruto del anhelo o de la ambición que verbalizó Mohamed un año antes, en la presentación del Meeting de Madrid: “A mí me motivan más los récords. Los considero una locura, algo inhumano que sólo tiene uno en la tierra. Las medallas en atletismo cualquier país tiene una”. Unas declaraciones hechas por un corredor de 24 años que muchos tildaron de soberbio porque quizá no estamos acostumbrados a entender que hay deportistas que tienen otras prioridades más allá de los títulos (y que económicamente son más rentables). Eso no significa que no luche por subir a podios.

Siempre en el punto de mira

Mohamed (Mo, le llaman) Katir es un atleta diferente. No sólo corre, también lee y escribe poesía y en ocasiones ejerce de modelo. Y en la vida, romper con las reglas establecidas suele tener como consecuencia que te examinen con lupa constantemente. Para empezar, no es hijo de españoles y tampoco nació en España, lo hizo en Alcazarquivir (Marruecos) en 1998. Reside en Mula (Región de Murcia) desde que tenía cinco años, una tierra que ya considera como suya. Empezó practicando fútbol en Huesca, la primera ciudad en la que vivió en nuestro país debido al trabajo de su padre, hasta que gracias a una carrera escolar el atletismo entró en su vida. Cristóbal Carlos Ramírez pronto se dio cuenta de su potencial y lo reclutó para el club MulaSport. Durante mucho tiempo sólo podía entrenar (confiesa que le encanta hacerlo por la montaña y por descampados) ya que los trámites burocráticos ralentizaron en cinco años su nacionalización española. Y sin papeles, no podía competir en campeonatos porque no tenía ficha federativa.

Desde que los consiguió -y empezó a trabajar con el entrenador Gabi Lorente- no ha parado de demostrar que ha nacido para correr, aunque a algunos como el exatleta Isaac Viciosa les moleste y pongan bajo la sospecha del dopaje sus logros: “Ese récord antes de mí lo tuvieron Manolo Pancorbo, Fermín Cacho, Enrique Molina o José Luis González, atletas que habíamos tocado techo en entrenamientos, nutrición y recuperación. Que ahora llegue un atleta que en un mes bata tres marcas de este nivel sin un historial, aunque sí con potencial y proyección, me deja algo afectado. Ese récord lo intentaron Alberto García y Sergio Sánchez y después dieron positivo. La plusmarca europea la batió Mohammed Mourhit, que también dio positivo. Es un atleta que pongo en cuarentena, quiero dejar unos meses para que transcurra todo, que certifique esas marcas en los Juegos Olímpicos y se confirme que está totalmente limpio. Creo que con 50 años puedo permitirme el lujo de ser crítico. Y otra cosa que quizá no es políticamente correcta, pero me gustaría decir, es que me hubiera gustado que lo hubiese batido un atleta con apellidos castellanos”.

Lo dijo después de que Mohamed Katir batiese en solamente un mes los registros nacionales en las pruebas de 5.000 metros, 3.000 metros y 1.500 metros. No está claro qué le molestaba más, que superase su marca o que fuese de origen marroquí. “Para quien no sepa de quién es mi apellido, es de un gran señor de origen marroquí. Mi gran motivación, un ejemplo a seguir, mi abuelo Mailud Katir. Este señor ha tenido que trabajar duro desde los 5 años, ha sufrido en la vida por temas de la guerra. Ya os podéis juntar toda la vieja escuela, no hay comparación con este señor. Es un honor llevar tu apellido abuelo, sólo es el comienzo”, contestó él. Hasta el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, salió en su defensa.

El tiempo y los resultados están ayudando a Katir a callar bocas. Fue diploma olímpico en Tokio 2021 y culminó ese año ganando la San Silvestre Vallecana, algo que no hacía un español desde hacía 18 años. En 2022 fue bronce en el Mundial y plata en el Europeo al aire libre y el 2023 ha empezado con esa segunda mejor marca de la historia en los 3.000 metros.

En Mula es todo un ídolo y en el resto de España lo será pronto, si se dejan de lado los prejuicios racistas. A él parece no importarle mucho, de momento: “Tengo la cabeza centrada y no estoy enfocado en las malas vibraciones o en los que me dicen cosas malas. Publicaron que mi padre vino en patera a España y es mentira, vino a trabajar de forma legal. Yo me siento español, llevo toda la vida aquí, aunque haya nacido en Marruecos. Me da igual que la gente diga que no he nacido aquí o que no tengo que coger la bandera. El que corro soy yo, no otra persona. Si represento a un país es porque estoy orgulloso”.