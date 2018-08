Chiringuito 'La Negra Lola'

Seguimos haciendo ruta de chiringuitos por toda nuestra Región de Murcia antes de partir de vacaciones a otros lugares. Esta vez nos escapamos hasta La Manga del Mar Menor (Murcia) para visitar La Negra Lola. Un chiringuito situado en un lugar muy especial, a los pies del Mirador de Calnegre y con unas vistas que quitan el hipo a cualquiera.

Sin duda, es un gran sitio para disfrutar de la puesta de Sol acompañado de sus elaborados cócteles de fruta natural y buena música. Eso sí, también es una buena opción para comer y comenzar una gran tarde de playa. Ese fue nuestro planazo y aquí os lo contamos.

Su carta no es demasiado extensa pero hay para todos los gustos. Desde pescado fresco y de calidad, ensaladas muy elaboradas, tostas no muy grandes pero contundentes, las pizzas más clásicas, pasando por un buen repertorio de tapas para abrir boca, y tres tipos de arroces, los más característicos de la zona: Caldero, Arroz Negro o la especialidad de La Negra Lola.

Nos gustaron sus amplias referencias de Cervezas de autor Casimiro Mahou y Cervezas especiales de todo tipo. En cuanto a los vinos no podemos decir lo mismo, su carta no es tan amplia pero mantiene los clásicos, suficiente para poder disfrutar de un buen vino si apetece.

Acompañamos la comida con unas cañas y un tinto de verano, más apetecibles en esta época del año. En La Negra Lola, el tinto de verano está realmente bueno ya que lo sirven con una "bola" de granizado de limón. Nos encantó ese toque molón.

Tinto de verano

Nuestra comilona empezó por unas pequeñas y muy calientes Croquetas de Rabo de Toro (6,5€) con una salsa picante coronada con un poco de cebollino. La ración en carta es de cuatro unidades aunque nos sirvieron seis. Estaban buenas, muy buenas y muy sabrosas.

Croquetas de rabo de toro

Seguimos con un Crujiente pollo natural con salsa de mostaza y miel (7,5€). Nos encantan las combinaciones dulce-saladas en las salsas y ésta fue un acierto. Aunque la ración era demasiado grande para dos personas, por lo que recomendamos elegir otros entrantes si queréis probar más platos, aunque yendo 4 o más personas, lo tenéis más que conseguido. El pollo estaba en su punto, una tapa muy generosa.

Crujiente de pollo

Para terminar, decidimos probar el Arroz La Negra Lola (16€) con atún, gambón y calamar nacional. Es cierto que tardó un poco en llegar pero dicen que "lo bueno se hace esperar" y así fue. No es comparable a otros arroces que hemos probado, ya que son lugares bastante diferentes y las especialidades no son las mismas pero el arroz estaba perfectamente cocinado, generoso de gambón, atún y calamar, cosa que se agradece cuando vas a disfrutar de un buen arroz y quieres comerlo con todo lo que ponen en la carta y no solamente arroz. A la vista está. Eso sí, pensamos que los hemos probado mejores en otras zonas de playa.

Arroz 'La Negra Lola'

Como buenos Foodies que somos, comemos el doble, pero no pudimos coronar nuestra comida con un gran postre. Así que volveremos para probar una de las tres opciones que ofrecen: Tarta Red Velvet, Tarta de zanahoria o Delicia de chocolate (4,5€). Estamos seguros de que nos y os encantará cualquiera de ellos.

No podéis faltar a vuestra cita con La Negra Lola este verano. Os sorprenderá su terraza y su acogedor lugar rodeado de las mejores vistas. Y recordad, hacedlo por la noche que seguro merece mucho más la pena.