Lara Hernández (PSOE): “Nunca hemos tenido una mujer en la alcaldía de Alcantarilla y eso dice mucho de 45 años de democracia”

Alcantarilla lleva en manos del Partido Popular desde que Pedro Manuel Toledo dejó la alcaldía, y de eso hace ya veintiocho años. Desde entonces, los esfuerzos del PSOE para recuperar el municipio han sido infructuosos, y para las elecciones del 28 de mayo la estrategia ha cambiado. Lara Hernández es la secretaria general del partido en el municipio -el quinto en población de la Región- y ha sido diputada regional, ha caracterizado su carrera política por la defensa del Mar Menor y de la igualdad de géneros y desde el pasado mes de noviembre ha decidido encabezar las listas del PSOE a la alcaldía de Alcantarilla. elDiario.es de la Región ha hablado con ella sobre su proyecto para el municipio.

Los primeros cien días de gobierno, aunque son simbólicos, son una declaración de intenciones. ¿Cuáles serían las actuaciones más acuciantes de Alcantarilla para llevar a cabo

en esos primeros días?

Poner a las personas en el centro de las prioridades de nuestro Ayuntamiento. Ya lo he dicho en más de una ocasión, quiero recibir en el despacho de Alcaldía a la familia de Sara Gómez para darles todo el apoyo y afecto institucional que hasta este momento tanto han echado en falta en su lucha por conseguir una ley que impida que se vuelvan a perder vidas de una forma tan injusta. Quiero que la puerta de ese despacho vuelva a estar abierta de par en par como cuando gobernaba Paco Zapata y que cualquier vecino que tenga un problema sepa que tiene un lugar donde poder ir y ser escuchado. También tengo como prioridad revisar el actual contrato de la Residencia Virgen de la Salud y ver la forma de mejorar su contrato y su servicio.

El papel histórico de Alcantarilla en la comarca ha sido el de nudo de comunicaciones; a día de hoy, más allá de las conexiones con la autovía, el municipio está mal conectado al resto de localidades de su alrededor.

Llevamos años suspendiendo en precios y en frecuencia de nuestros autobuses. Nos faltan mejores conexiones con el resto de municipios, La Arrixaca o con la Universidad. No tenemos un buhobus ni tampoco un autobús urbano en el que poder movernos con facilidad entre barrios. Y, para colmo, somos un pueblo dividido por vías y por trenes que ni siquiera paran para recogernos. Nos hace falta un carril bici que nos una con todos los municipios y también caminos de paseo seguros. Hemos apostado por la llegada del tranvía hasta Alcantarilla. Sobre la división que ha provocado el tren a su paso por el Barrio de Las Tejeras todo el mundo sabe que siempre me posicioné en contra de este proyecto porque aislaba aún más a ese barrio del resto del pueblo. No tuvimos el apoyo necesario para frenarlo en su momento.

El potencial de Alcantarilla como ciudad satélite de Murcia, cercana a la Universidad, está desaprovechado. No existe una oferta sólida de alquileres para jóvenes ni alternativas de ocio.

Los alquileres cada vez son más altos y no existen ayudas municipales para los jóvenes en este aspecto. Sobre las alternativas de ocio es obvio que Alcantarilla ha ido retrocediendo a pasos agigantados en las últimas décadas en este aspecto. No tienen a dónde ir. No contamos con una programación de cine ni teatro variada; es más, no tenemos ni un cine ni un teatro de verdad. No se organizan festivales de música que puedan atraer a jóvenes desde otros puntos. Los jóvenes huyen de Alcantarilla, excepto en época de fiestas y esto, para mí que aún recuerdo cómo éramos no hace tanto, es una verdadera pena.

¿Está masculinizada la política en Alcantarilla?

Mi candidatura va encabezada por tres mujeres y me siento muy orgullosa de ello. No hemos tenido nunca una mujer en la alcaldía y eso ya dice mucho de 45 años de democracia. En casi todos los ámbitos laborales a nosotras nos cuesta mucho más llegar, pero creo que en política esta diferencia es incluso más incisiva. Cuesta que se nos reconozca, pero, sobre todo, cuesta demostrar tu valía después. Se nos cuestiona mucho más, se nos critica hasta en lo personal y es bastante complicado compaginar este trabajo con la vida familiar y, más aún, si tienes hijas como es mi caso.

¿Una valoración breve del estado del municipio?

Para casi cualquier cosa “bajamos a la capital” y nos olvidamos de nuestros pequeños comercios. Creo que eso habría que recordarlo mucho más a través de campañas de apoyo al comercio local y así concienciar e impedir que se sigan cerrando persianas para siempre. Hay pocas, muy pocas zonas verdes. Nos faltan sombras, árboles, una mejor accesibilidad, planes y opciones culturales y de ocio. Nos falta mucho por avanzar y para dejar de ser un municipio y poder llegar a ser una ciudad que atraiga el interés, no solo de quienes vengan a visitarnos, sino también para que a nosotros mismos nos cueste salir.

Una cuestión sobre el modelo urbanístico. ¿Continuismo o rehabilitación de barrios históricos como San Roque?

Nuestro Plan de Ordenación Urbana lleva treinta años sin tocarse y esto no es que nos haya ayudado demasiado. Hay mucho por mejorar y descarto por completo ese continuismo. Necesitamos muchos más espacios verdes y, sí, hay que rehabilitar nuestros barrios más antiguos, como el de San Roque o la Plaza del Olmo, que da mucha tristeza verla en ese estado para los que la recordamos muy distinta.

Un activo de Alcantarilla que ha habido siempre y haya intención de recuperar.

Desde hace catorce años no tenemos piscina de verano. La que había se dejó morir por la mayor incompetencia y egoísmo de quienes aún nos gobiernan. No entra en mi cabeza que un municipio con casi 43.000 habitantes, que en verano sobrepasa a diario los 40º, no tenga un servicio público como ese cuando muchos de nuestros habitantes no pueden trasladarse a otros sitios o no disponen de segundas residencias en la playa o en el campo. Los más pequeños deberían tener asegurado el derecho a refrescarse y aprender a nadar como lo hicieron las anteriores generaciones.

¿Qué papel debe tener Alcantarilla en la política autonómica?

Uno mucho más importante del que en la actualidad tiene. No basta con venir de visita si luego no se cuenta con nosotros en los Presupuestos Regionales. Durante mi etapa como Diputada en la Asamblea Regional he visto cómo se rechazaban, año tras año, enmiendas en las que pedíamos financiación para temas tan importantes como la construcción de la la rehabilitación de nuestro patrimonio. Las cifras de inversión por habitante para nuestro municipio son rotundas. Mientras que la media regional de inversión por habitante se encuentra sobre los 369 euros, en Alcantarilla la inversión llegó a alcanzar los 20 euros por habitante. Es decir, casi 350 euros menos que el resto de ciudadanos de la Región. El Gobierno Regional ha llegado a bajar durante esta última legislatura su presupuesto para Alcantarilla un 63,56%.