Carthagineses y Romanos retransmitirán cortos en su web tras la suspensión del evento

Las Fiestas de Carthagineses y Romanos toman un año de tregua y se adaptan a la situación generada por la crisis sanitaria del COVID19, por lo que desde la Federación de Tropas y Legiones han decidido reinventarse y retransmitir cortometrajes de todos sus actos a través de internet, según fuentes municipales.

"Todos nos hemos concentrado en la batalla contra el virus y nuestros festeros han decidido decretar un año de tregua", ha señalado la vicealcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, quien además ha asegurado que "aun así los festeros no se han retirado; actuaron con seriedad y suspendieron pronto la celebración de las fiestas. Han demostrado la generosidad de siempre, entregándonos seis toneladas de alimentos al dispositivo de social de emergencia".

La Federación de Tropas y Legiones insiste a sus festeros en que no se vistan y no hagan reuniones ni celebraciones. Aunque "las precauciones no van a impedir que la fiesta esté presente este año en Cartagena", ha anunciado el presidente de la Federación , José Antonio Meca. "Hay tregua para la batalla, pero no para la imaginación y la fiesta estará presente de manera virtual, ingeniosa y segura", ha anunciado.

Cada día se emitirá el acto correspondiente mediante cortometrajes grabados en el propio patrimonio de Cartagena. Se retransmitirá a las 21:00 horas, diariamente, a través de redes sociales y de la web de la Federación de Tropas y Legiones.

Se han diseñado unas camisetas especiales con el lema "el año de la tregua" que están a disposición de los festeros y cualquier persona que quiera unirse a la causa para salir a la calle vistiendo dicha camiseta.

Como cada año, tendrá lugar la tradicional donación de Sangre. En esta ocasión el viernes, 18 de septiembre, en el centro de salud del Barrio de la Concepción, a partir de las 17:30 horas.

A través del hastag #ELAÑODELATREGUAMMXX, la Federación invita a toda a la ciudadanía a vestirse de festero en su casa y subir la foto, acompañada del hastag, a redes sociales. También anima a engalanar la ciudad con banders de los grupos, Consejo, Senado, y cualquiera que represente a las fiestas de Carthagineses y Romanos.