Torre Pacheco muestra su desacuerdo con el protocolo de vacunación masiva de la Consejería de Salud

El alcalde de Torre Pacheco se opone al protocolo de vacunación masiva que está planificando la Consejería de Salud. Así lo ha manifestado Antonio León, que no daba crédito a la confusión que se está generando con la citación telefónica por parte de la Comunidad Autónoma. En estos días están llamando a personas con edades comprendidas entre 65 y 69 para vacunación este próximo viernes en San Javier, cuando las personas entre 70 y 79 años serán vacunadas de su segunda dosis el próximo 13 de mayo en Torre Pacheco.

En días pasados se mostró la disconformidad de otros alcaldes que estaban viendo cómo se eliminaban de sus poblaciones esos centros para administración de las vacunas contra la COVID-19, reduciéndolos a tan solo siete en toda la Región, aunque después el consejero de Salud matizó que no se iba a eliminar ningún punto de vacunación en estas localidades.

En el mes de abril la Consejería de Salud llevó a cabo la primera vacunación masiva en Torre Pacheco, y hubo "multitud de errores" que causaron muchas molestias en la población. "Citaron por error a decenas de personas en el día equivocado, además de acumular en una sola mañana a más de 4.000 personas, cuando lo normal en el resto de puntos de vacunación no supera el número de 2.000", señalan desde el Ayuntamiento en una nota de prensa. Además, fueron citadas la noche anterior, incluso en la misma mañana en la que se estaba administrando la dosis, generando también mensajes para que acudieran sin cita para vacunarse. También fueron convocadas personas que después no pudieron ser vacunadas debido a su historial médico, "y todo ello después de dos horas de cola de espera bajo la lluvia debido a que los recursos sanitarios que envió la Consejería no estaban preparados para tantas personas citadas".

El Ayuntamiento puso hace tiempo a disposición todos los pabellones deportivos del pueblo y las pedanías, estando a la espera actualmente de que la inspección de sanidad apruebe el Recinto Ferial de Ifepa. Torre Pacheco va a seguir colaborando y ayudando a la Consejería de Salud para que pueda seguir administrando las distintas vacunas, lo mas rápido posible y en las mejores condiciones, y agradece la labor que está realizando el personal sanitario, de forma abnegada y comprometida, incluso con médicos voluntarios que acuden a prestar ayuda ante la masiva presencia de vecinos citados.