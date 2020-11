El alcalde de Murcia y el bulevar sobre la vía

¿Qué les pasa desde hace un tiempo a los alcaldes de Murcia y, especialmente a los de su partido, y a usted, con la zona Sur de la ciudad de Murcia? ¿Por qué la desatienden, la ningunean en algunos aspectos y se resisten a su adecuado desarrollo urbanístico, más ecológico, sano, cómodo y humanizado?

Hace unos días, con desagradable sorpresa, me enteroque se la ocurrido la infeliz idea de convertir la cubierta del soterramiento de las vías que, según el proyecto inicial, iba a ser unbulevar peatonal, en avenida para el paso de coches. Y que, en la zona de Ronda Sur destinada a servicios comunitarios, tiene pensado hacer un aparcamientodisuasorio de coches, con lo que conlleva de aumento considerable de la circulaciónen ella y el abandono de servicios más necesarios y urgentes. ¿Por qué no repara los dos que ya hay?

¿Cómo es posible que el alcalde de una ciudad y servidor de ella, tenga tan buenas ideas y preferencias por su Centro y Norte, a la que está dotando de paseos cerrados al tráfico de vehículos (Alfonso X), zonas peatonales, carriles bici, tranvía y zonas verdes para hacerla más cómoda, quiera seguir olvidando, aislando y castigando a la parte Sur, la de la huerta, la más vulnerable, débil y descuidada desde hace décadas, por no decir siglos? ¿Un alcalde que, además, alardea de murciano y amante de lo huertano y tradicional?

No le entiendo. Usted es un servidor elegido por y para el pueblo, pero, si hace lo que se dice, no cumple lo proyectado y prometido y no escucha a los ciudadanos que desde hace más 30 años estamos clamando y pidiendo la desaparición del obstáculo vial que divide a Murcia en dos partes aisladas desde que se construyó la vía del tren en tiempos de Isabel II (1862), no es digno de ser representante de una parte delpueblo que, muy a su pesar y al de su partido, ha logrado impedir la instalación del muro de las mamparas y del paso del AVE por superficie. Muro que estaba llamado, pensamos, a perpetuarse, como en Valladolid.

¿Tan enfadado y resabiado está usted con nosotros por haber derrumbado su deseado y proyectado muro del tren, que quiere vengarse y castigarnos con otro de coches? Si fuera así, se comportaría, no como un padre que tratapor igual a los suyos, sino como un orgulloso, terco y contrariado cacique (de larga historia en la España del Sur) que ni escucha ni dialoga, sino que impone su opinión y autoridad.

Le invito aver las fotos que hice hace dos años del bulevar del Barrio de Rekalde en Bilbao, por debajo del cual están soterradas varias vías que antesdividían a la ciudad. Cuando viajé a él hace 63 años era una zonasiempre cubierta de una nube gris, húmeda, contaminada por el humo, cruzada porlas víasde tren y muy ruidosa. Ahora es muy luminosa, cómoda, silenciosa y agradable para vivir, pasear y jugar.

Así lo deseo y le pido para nuestra y suya Murcia Sur.