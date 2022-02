Bienvenido a Soria, la provincia libre de ideología política

“A la ribera del Duero existe una ciudad... Voy camino Soria, ¿tú hacia dónde vas?” fue letra que compuso Gabinete Caligari en 1987. Para muchos, desde aquella década, Soria quedo borrada de la memoria y abandonada a la extinción. Un pequeño grupo de habitantes se resignaron a emigrar, viendo con impotencia como los jóvenes marchaban hacia la gran ciudad. Bastó un local social y dejar en el perchero las diferencias ideológicas para crear la plataforma Soria Ya!: ahora tenían que trabajar juntos por un centro de salud, un centro de radioterapia para los enfermos de cáncer en la provincia, un pabellón para hacer deporte o conexión a internet, en definitiva, un lugar donde poder labrar un futuro.

Cuando tienes la oportunidad de escuchar a estas personas que trabajan por la España vaciada, entiendes que sus hijos van a un instituto a dos horas de coche por carreteras sinuosas, que el médico solo pasa dos días a la semana o que están aislados del transporte público del resto de España. Desde que aterricé en Somos Región he tenido la oportunidad de conocer a algunas de estas personas que, por trabajar por la identidad de sus territorios, hoy son representantes en las Cortes y Senado. Impresiona la humildad con la que te hablan, el compromiso con sus vecinos, el olvido al que han sido sometidos y, sobre todo, la alegría de lo que están consiguiendo, cómo dicen “vamos a hacer historia”. Imposible no comparar con nuestros diputados o senadores tuiteros.

La historia de nuestra humanidad está escrita por diferentes poderes superiores a la población para controlar la anarquía y el desgobierno. Así nacen diversas deidades, seres superiores o grupos de poder. Nos podemos remontar a tiempos de los faraones, pasando por el Derecho Romano hasta nuestros días. En pleno siglo XXI, a veces sin digerir la separación de poderes de la Revolución Francesa, está resurgiendo un nuevo equilibrio del poder legislativo. Los llamados ideológicos pierden peso frente a los identitarios. El abuso de sumisión por parte de la clase política hacia sus jerarquías han separado al dirigente del pueblo, llegando a dudar si se sienten mas Socialistas o Peperos que turolenses, castellanos leoneses o murcianos. No es un invento de unos cuantos, es la necesidad de todos lo que ha llevado a proliferar los partidos regionalistas en pro de su cultura, patrimonio, economía e identidad. Lo peor es que algunos no han entendido nada, los llaman separatistas, muletas de unos o de otros o de los dos a la vez... Entendamos de una vez que la guerra ideológica no va con ellos, solo representan a sus territorios y las necesidades históricas que reclaman. Comprendo que es difícil de entenderlo cuando se pasan horas mirando los likes en Twitter o quién es el que mejor insulto escribe.

A la ribera del Segura existe una ciudad, voy camino de Blanca ¿tú hacia dónde vas?. Quizás es la letra que podía ir cantando el pasado sábado por la mañana cuando me dirigía a la plaza del MUCAB en Blanca con la campaña Despierta Región Despierta. Allí nos esperaba la concejal de Somos Región María Luisa Candel, sobre la que recae la concejalía de Agricultura, Industria, Edificios Públicos y Sanidad, y también estaba el alcalde Pedro Luis Molina Cano del PSOE, a los que agradezco enormemente el trato recibido. Les puedo asegurar que me emocionaron las palabras que se dedicaron el uno al otro, me quedo con “somos un equipo” y es que defender la identidad no está reñido con defender la ideología, sino todo lo contrario. Permítame el lector que arrime el ascua a mi sardina y diferencie entrede pender de Ferraz o de los blanqueños y blanqueñas. El acto estuvo cargado de simbolismo y cultura blanqueña a la par que murciana.

Desde el pasado domingo, con los resultados de Soria Ya!, siempre me hacen la misma pregunta ¿y la Región de Murcia qué?. Diferentes problemas son los que aquejan a nuestra querida Región en comparación con la España vaciada, pero también son identitarios. Nuestro patrimonio y cultura están en peligro de extinción. Por supuesto que el Mar Menor es el mayor exponente, ya que los que allí nos bañamos ninguno reside en la Moncloa ni aspira a hacerlo, pero hay muchísimos más. Sin ir más lejos el pasado jueves visitamos el cementerio de Nuestro Padre Jesús del siglo XIX, del que reivindicamos sea declarado BIC o la protesta que llevó Somos Región, mucho antes de que el ministro Garzón hablara de la carne española en The Guardian, sobre la construcción de una macrogranja en el Monte Arabí en Yecla que fue declarado Monumento Natural el 2 de marzo 2016 -por cierto, un decreto sin contenido-, o la defensa de un plan hidrológico nacional. Pero aquí mi querido lector, he de recordar que Somos Región nació de la Plataforma Cívica que se manifestaba en contra de los casos de corrupción que sistemáticamente padece esta Región. De los demás resultados en Castilla y León les recuerdo que no es nuestra guerra.