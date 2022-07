Candidatos y carta de ajuste

Sainete sería la palabra que definiría perfectamente el congreso regional del PP donde Fernando López Miras ha sido elegido presidente y, por ende, candidato del PP de la Región de Murcia. Sainete no es solo la palabra que define el congreso sino toda la legislatura y, en especial, la situación tanto del Ejecutivo -un desmadre con vicepresidentas y consejeras a su rollo-, como la del Legislativo -un desastre en el que la mayoría rodillo hace que algunas se permitan ausentarse cuando se discuten temas de vital importancia para sus consejerías-.

Hay que tener una cosa clara de Fernando López Miras: él no gana elecciones, gobierna con el apoyo tácito de la ultraderecha y gracias a una serie de indecentes tránsfugas que le permiten sobrevivir sin hacer nada. Lo que ha pasado en el congresillo de 'apláudanse' no es nada nuevo. Promete cambios a una compañera de partido, pero a la hora de la verdad no cumple. Veremos cómo negocia en el caso de estar en minoría, ese será nuestro castigo, porque tras esto quien quiera gobernar con él subirá la apuesta.

En resumen, en lo visto no hay nada nuevo, ni en López Miras, ni en los WhatsApps filtrados, ni en el silencio atronador del PP, no vaya a ser que perdamos nuestros puestos, aunque en los corrillos internos todos hablen. Entre tanto, todos se tapan la nariz, sonríen de cara al votante mientras esperan a su callejón para atestar la puñalada por la espalda. Esta es la política del PP en Murcia, lo viene siendo desde Ramón Luis Valcárcel o ¿qué pasó con Juan Ramón Calero o Alberto Garre?

Es verdad que hace tiempo que el PP es como la carta de ajuste de la televisión catalana – TV3 – que, aunque la pongas todo el día, tiene más audiencia que el resto de las cadenas. Pues eso pasa aquí, que haga lo que haga el PP, tiene un suelo de votos tan grande que, todavía perdiendo, gana en los despachos. Tarde se ha dado cuenta Inés Arrimadas del regalo y mira que se lo avisamos desde el pacto por la regeneración. Esto solo se frena si hay candidatos con tirón.

No voy a criticar a Pepe Vélez, el otro día Juan Ramón Calero le dio un importante repaso reconociendo su valía. Sin embargo, en política además de capacidad también se necesita imagen. Porque para ganar a la carta de ajuste, esa que se niega a cumplir las leyes nacionales, en educación por poner un ejemplo, se necesita un plus que actualmente no hay. No se pueden dejar huecos, hay que llenarlos. ¿Dónde estaba Pepe Vélez cuando vino la ministra de Transición Ecológica? Con la que está cayendo en el Mar Menor era para que hubiera estado pegado a ella, en fotos, en reuniones…

Esa es la diferencia con Fernando López Miras, servil cuando viene la ministra, débil cuando el fuerte está cerca, acusica cuando la ministra está lejos, fuerte con los débiles. Pero ese es su juego, unidos cara el exterior cuando se acercan las elecciones, aunque anden matándose por dentro. No pueden decir lo mismo en el campo de enfrente, ni en uno, ni en otro partido. Para ganar la izquierda necesita más, necesita jugar sin huecos, unida. La izquierda necesita un buen programa en otro canal para que el share sea superior y esa es la clave.