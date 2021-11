Fondos Next Generation y Ferrocarril histórico Cartagena-Chinchilla-Madrid

La puesta en marcha de los fondos “Next Generation” va a suponer una herramienta de ayuda económica por parte de la Unión Europea absolutamente inédita e impensable en la situación anterior a la crisis del Covid-19. El maná que estos más de 70.000 millones va a suponer, de los que a nuestra Región podrían corresponder más de 2.000 millones, según cálculos del decano de la Facultad de Económicas de la UMU en un medio regional, dibujan un panorama que no puede ser desaprovechado por nuestros políticos, como en otros ocasiones sucedió con otros tipos de Fondos, como los FEDER o los “Conectar Europa”, por falta de estrategias o de propuestas adecuadas.

En nuestra Región se están desarrollando algunas grandes infraestructuras que podrían reflejar una falsa imagen de suficiente inversión por parte del Estado, como es el Soterramiento de las Vías en la capital. Nada más lejos de la realidad, pues esta obra en proceso de ejecución y con dificultades evidentes y cuestiones técnicas aún inconclusas, en el tramo Murcia-Andalucía, forman parte de una infraestructura supranacional, el Corredor Mediterráneo, uno de los grandes corredores ferroviarios transeuropeos, al que en su momento y de una manera absolutamente inhábil y desacertada se sometió la modernización de nuestra red ferroviaria.

El Pacto de San Esteban, de Enero de 2001, entre Valcárcel, Zaplana, Bono, Gallardón y Álvarez Cascos, supuso el último zarpazo al ferrocarril regional al consentir que la llegada de la alta velocidad nos viniera por Alicante, con lo que de hecho se abandonó la línea histórica Cartagena-Cieza-Chinchilla-Albacete-Madrid; unos años antes, 1985, el gobierno central decidió, y el regional consintió, la supresión de la comunicación con Andalucía, cortando el tramo Baza-Almendricos.

Así pues el panorama ferroviario en Murcia es absolutamente incierto si no se toman medidas en estos momentos y los fondos Next Generation pueden ser el clavo ardiendo al que agarrarse para la salvación del ferrocarril regional, que va a quedar absolutamente limitado a la moderna red de alta velocidad del Corredor, sin posibilidad alguna de vertebración regional ni del derecho que la Constitución reconoce, en el Título VIII, Artículo 139, de reequilibrar el territorio, pues la práctica anulación del ferrocarril tradicional público regional es la consecuencia más evidente del abandono de los gobiernos nacional y regional, más allá del reiterado Corredor Mediterráneo.

La ciudad de Calasparra y toda el área rural de su entorno inmediato han quedado desprovistas del tren que hasta hace un año han tenido durante siglo y medio. Cieza y Hellín pueden correr idéntica suerte si la comunicación con Madrid es reducida y “exclusivizada” a la vía con Alicante. La hipotética seguridad que pudiera derivarse de que los trenes de mercancías Cartagena-Madrid sigan utilizando esta línea histórica Cartagena-Chinchilla, y ello obligara a Renfe a mantenerla abierta, está en el aire en estos momentos, pues tal salida se va a realizar por Alicante tan pronto se realice el bypass del Reguerón, con lo que Fomento puede decidir su cierre de inmediato.

Éste es el futuro del ferrocarril en nuestra Región, si nuestra clase política no se compromete a cambiar la situación consolidando la línea histórica mediante su electrificación y duplicación, lo que ya tendríamos conseguido si aquel Pacto de San Esteban hubiera decidido que el AVE viniera por ella o si los objetivos del Plan PITVI (2012-2024) no fueran papel mojado o sólo fueron redactados como una declaración para incumplir, pues en él figura taxativamente, en su Anexo II, en el capítulo NUEVAS INVERSIONES, como objetivo a alcanzar: “Duplicación de la vía y electrificación Chinchilla-Murcia-Cartagena”.

En puertas del 2022 cabría preguntarnos por qué no se ha abordado esta obra con un PITVI vigente desde 2012 y en su tramo final, y la respuesta es bien evidente: Porque tal obra en ningún momento estuvo ligada a unos fondos europeos que la garantizaran (Feder, Fondo Social, Fondo de Cohesión…) por dejación de nuestros gobiernos nacional o regional y de nuestra clase política, como sí ocurrió en otras latitudes como en Aragón cuya antigua y clausurada Estación de Canfranc se reinauguró el 15 Abril 2021. En un ámbito semejante, también en Aragón, un partido regionalista como “Teruel existe” acaba de conseguir la electrificación del ferrocarril Zaragoza-Teruel; ¿por qué en Murcia no es posible?

Este es el momento de apostar por la línea histórica Cartagena-Madrid. Los PGE no contemplan ninguna inversión en ferrocarril más allá del Corredor Mediterráneo, respaldando el abandono del actual tren Cartagena-Madrid. Mientras, bajo la convocatoria del lobby Ferrmed y con la consigna “Quiero Corredor”, empresarios y gobiernos nacional y regionales han levantado su voz como un clamor que exigen la culminación de tal obra.

No podemos estar en contra de tal demanda, como no lo estuvimos en contra de la llegada del AVE a la Región, pero resulta desolador comprobar que ni nuestra Asamblea Regional, ni las Corporaciones Municipales, ni las patronales u organizaciones empresariales hayan redactado mociones o enmiendas a los PGE en esta dirección.

Sin duda no son conscientes del peligro de involución y subdesarrollo regional que supondría la desaparición del tren histórico Cartagena-Madrid. Aún estamos a tiempo, pues aún pueden ser estudiadas por las Cortes Generales enmiendas a los PGE que contemplen la recuperación de nuestra Red histórica Cartagena-Cieza-Hellín-Chinchilla-Albacete. Por las informaciones a las que hemos tenido acceso, tan sólo el partido Más País ha presentado enmiendas con esta referencia.

Desde la independencia de todo partido político y sólo desde la defensa de los intereses generales de nuestra Región, me permito requerir a ello a todos los partidos políticos, gobierno y oposición, grupos sociales, sociedad civil en general: la única manera de asegurar la salvación del tren público sostenible y vertebrador de nuestra Región es que se modernice la línea histórica que durante siglo y medio nos ha unido con Madrid a través de Cieza y Hellín. Y para que ello sea posible ha de existir una vinculación con fondos europeos como única garantía de que este tren no se abandone. En estos momentos nuestra única tabla de salvación son los fondos Next Generation y no los podemos dejar escapar por falta de iniciativa política y social y de compromiso con el progreso de este rincón de España que es el Sureste, olvidado por los gobiernos centrales de todo signo desde diseño del Estado de las Autonomías.