El futuro a través del pasado

Entrada la década de los ochenta uno ya solía cubrir sesiones plenarias de la Asamblea Regional. Recuerdo en aquel hemiciclo primigenio a sus bisoñas señorías sentando las bases de la autonomía. Sin embargo, no tuve ocasión de vivir los intensos debates que, a comienzos de los noventa, protagonizaron el socialista Carlos Collado y el popular Juan Ramón Calero por encontrarme lejos de la Región, debido a mis destinos profesionales. Con este último hablé esta semana, en Radio Nacional de España, de su trayectoria pública y la actualidad política, tanto regional como nacional. Calero, a sus 76 años, funciona como un reloj suizo y es toda una Wikipedia. Además, tiene muy recientes las cosas vividas porque acaba de terminar de escribir su libro de memorias. Me confesó que el congreso que perdió en 1993 frente a Ramón Luis Valcárcel fue su despedida política. Y que lo que de verdad le hubiera gustado ser es ministro del Reino de España. Le pregunté, además, si el acuerdo PP-Vox en la Región era un matrimonio de conveniencia. “Es una necesidad política”, me contestó este abogado del Estado jubilado.

La sesión de investidura de Fernando López Miras, este miércoles y jueves en Cartagena, fue especialmente bronca. En eso coincidieron casi todos los observadores. La polarización que vive nuestra sociedad se traslada a cualquier rincón del planeta. Y, cómo no, también a la Región de Murcia. Una izquierda capitidisminuida electoralmente frente a una derecha rampante se vieron las caras en el Patio de los Ayuntamientos. La legislatura que ahora comienza promete intensidad y otras cosas. La llegada de Vox al Gobierno regional ha activado las alarmas entre los dirigentes del PSOE y Podemos -estos, ahora, embutidos en la confluencia Sumar-, por el riesgo de que con “la ultraderecha” se pierdan derechos que tanto costó conquistar.

López Miras, que se resistió hasta el último momento a la hora de ceder sillones a Vox en su Ejecutivo, ha sido víctima de las circunstancias. Primero, por la aproximación de Alberto Núñez Feijóo a Santiago Abascal de cara a una hipotética investidura. Y, segundo, porque las encuestas que manejaba no aseguraban que, en caso de ir a unas nuevas elecciones autonómicas, el PP alcanzara por sí mismo la ansiada mayoría absoluta. Ahora, intentará apagar el fuego con gasolina, como cantaba David Bowie en Cat People (Putting Out Fire).

Por su parte, José Ángel Antelo dejó bien claro el jueves que va a ser el vicepresidente de todas las consejerías. Aquello resonó como una especie de aviso a navegantes. El que fuera ala-pívot del UCAM quiere coordinar a los consejeros como pretende hacerlo con los policías locales desde su despacho, al mando de Seguridad, Interior y Emergencias. En el acuerdo PP-Vox, estos últimos solo han podido obtener un departamento pensado para hombres de acción, así como Fomento e Infraestructuras, un área cuya música suena bien pero a la que dicen que lo que le falta es parné. Lejos queda la demanda de hacerse con Agricultura y Medio Ambiente, verdadera aspiración de sus dirigentes regionales así como de sus siempre influyentes valedores.

Nadie de la dirección nacional de Vox estuvo esta semana en la Asamblea Regional, a diferencia de lo que pasó con la número dos del PP, Cuca Gamarra, que sí vino directamente desde Génova, 13, para respaldar al reelegido presidente. Otra cosa será la toma de posesión de Antelo, a la que se quiere dotar de pompa y circunstancia y en la que es de esperar que le acompañe alguien llegado expresamente desde Bambú, 12, sede nacional del partido. Como el propio Antelo me confesó en un pasillo de la cámara, tras la investidura de López Miras, “una cosa hecha”. Lo que está por venir es toda una incógnita, si bien es cierto que, como había expresado minutos antes desde el atril, “nos han votado para hacer lo que hay que hacer”, aunque, ya lo sentenció alguien tiempo atrás, nunca se pueda planear el futuro a través del pasado.