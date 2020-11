Justicia o política

Mientras que en nuestro parlamento, la política de patio de colegio juega a la jenga, para los más jóvenes, es una danza que se baila de derecha a izquierda, hacia adelante y atrás. Un, dos, tres.

No me pasa desapercibido como Sánchez se envaina su reforma exprés del poder judicial. No porque viera la luz, no porque quiera tender puentes: simplemente porque Europa le ha dicho que no puede ser. Sería un quítate tu para ponerme yo, que por otro lado es casi lo mismo que ha pasado hasta ahora, porque a nadie escapa que lo de jueces conservadores o jueces progresistas es solo un eufemismo.

No es un secreto que la Fiscalía del Estado es un órgano jerárquico de libre designación política del gobierno de España, y que su independencia es la justa para el decoro.

Que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que están cocinando, arrebate a los jueces la investigación de los sumarios para entregársela a la fiscalía, solo nos indica que todavía se puede recortar más independencia del poder político a nuestra justicia.

En Europa las presiones entre el poder legislativo y el judicial también existen, voy a poner como ejemplo la directiva europea que sanciona el abuso de la temporalidad de los trabajadores públicos.

La Comisión Europea, políticos, está interesada de que a cambio del rescatazo de la crisis de la COVID se reduzcan los 16 millones de sueldos públicos. Aquí no solo se cuentan los 2.8 millones de sueldos de funcionarios, sino también las pensiones, los subsidios (incluyendo el paro), los sueldos de políticos, asesores, fundaciones etc.

El Tribunal Europeo, jueces, determina que los 800.000, trabajadores públicos abusados por la temporalidad, no pueden ser despedidos y esto chirria a la Comisión Europea, que intentó interpretar la sentencia para suavizarla. Pero la reciente sentencia del alto tribunal Europeo en relación a Portugal, deja claro la prevalencia de la Justicia Europea sobre la del estado miembro de la UE, y que estos trabajadores no deben ser despedidos, de momento se mantiene firme y esto nos llena de esperanza.

Como siempre lo único que esta salvando a España de ser Marruecos, es que estamos en la Unión Europea, y pronto veremos a muchos Españoles buscar la Justicia en tribunales Europeos la posibilidad esta abierta, solo por que le dan mayor garantía de independencia, y es una pena que la venda de la Justicia Española pase a la Fiscalía y le deje los dos ojos abiertos el derecho y el izquierdo.