Si como parece, las cosas vienen mal dadas en las próximas elecciones y Ciudadanos no logra tener una representación decisiva en la Región, yo les animo a que echen la vista atrás y hagan un repaso de lo que ha supuesto y supone el paso de este partido por las instituciones y los gobiernos.

Desde la limpieza de imputados que impuso al Partido Popular, pasando por el cambio en la ley electoral, la limitación de mandatos para presidir la comunidad, la reforma del estatuto regional, la liberación de las ITV, la gratuidad de la televisión y el wifi en hospitales, la enfermería escolar, y podría seguir enumerando iniciativas que el partido popular ha cumplido a regañadientes, no ha cumplido e incluso ha derogado ahora que tiene una mayoría tránsfuga.

Una de esos logros fue la Ley de Gratuidad de Libros, a la que se opuso el Partido Popular, se opuso Podemos y no se involucró el Partido Socialista, eso sí, cuando Ciudadanos consiguió un acuerdo para sacarla adelante, todos se subieron al carro.

Esa ley debería estar implantada por completo este año, ya que se aprobó en 2018 y, como el propio texto de la Ley deja muy claro, en cuatro años tenía que estar ejecutada. Esta ley es un hito en nuestra comunidad. En todos los años que llevamos como comunidad autónoma, nunca se había aprobado un derecho tan fundamental como este. Si todos los niños tienen derecho a la educación, es de recibo, que todos tengan derecho a los libros y material necesario para estudiar. De no ser así, se produce un agravio entre alumnos que si pueden permitirse ese gasto y aquellos cuyos padres no pueden, un torpedo directo en la línea de flotación al derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades.

Sin embargo, comprobamos que en este 2022 no sólo no se han ejecutado los plazos de la ley, no se han implantado los libros gratuitos y los bancos de libros en todos los cursos, sino que, para más inri, se ha paralizado su implantación. El Partido Popular nunca creyó en esta ley. Argumentaban que por qué se les iba a dar libros gratis a los que puedan pagarlos. Y yo me pregunto, ¿por qué se les da sanidad a los que pueden pagarla? o ¿por qué se le da educación gratis a los que pueden pagarla? Pues porque es un derecho amparado en la Constitución. ¿Se imaginan que cuando fuéramos a un hospital tuviéramos que pagar las medicinas y demás material usado para curarnos? Pues la escuela es el hospital de la cultura y la educación y los libros, las medicinas.

Así es como se comporta este Partido Popular que pretende seguir gobernando la Región. No cumplen ni las leyes que ellos mismos votan, aunque está claro que votan para la foto, sin ninguna intención de cumplir esos mandatos. Cuando piensen en Ciudadanos, recuerden que hay una Ley de Gratuidad de Libros en esta Región por este partido. Ahí lo dejo.