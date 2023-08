Molina de Segura: eliminar el feminismo

Como viene siendo habitual en los municipios donde ha ganado la coalición PP-Vox, el partido ultra suele reclamar la concejalía de Igualdad, ¿porque les preocupa la situación de las mujeres, porque quieren mejorar sus vidas en lo posible? No, para eliminarla. No creen en la igualdad y quieren borrar todo vestigio. Niegan que exista la violencia de género y niegan que exista el patriarcado (por cierto, si van al cine a ver Barbie les va a dar un síncope).

Molina de Segura, donde gobierna la coalición PP-Vox desde las pasadas elecciones del 28 de mayo, no ha sido una excepción. La Concejalía de Igualdad ha sido eliminada, pasando a ser sustituida por la de Familia. La titular es la concejal Escarlet Marielén Piñero. Ella prefiere el nombre del cargo en masculino, considera 'concejala' un exceso feminista. Niegan el patriarcado, pero son sus mejores representantes. Si el sustantivo 'concejala' le suena raro es porque ha habido pocas, un desequilibrio que el feminismo se está encargando de corregir. Pero la animo a buscar en el diccionario de la RAE: concejal, concejala: 1.m y f. Miembro de una corporación municipal. Tal es el grado de borrado de las mujeres que quiere Vox que les hace incumplir las normas más básicas de una institución tan poco sospechosa de ser feminista como la RAE.

El lunes 31 de juliotuvo lugar el pleno del Ayuntamiento al que asistieron varias asociaciones feministas del municipio cuya intención era protestar por la desaparición de la Concejalía de Igualdad. Entre esas asociaciones están Mujeres con Nombre, que da asistencia a mujeres víctimas de violencia de género y también la asociación Horizontes. Durante la intervención de la concejal se produjo una sonora protesta al hilo de la cual el alcalde, Jose Ángel Alfonso, en un alarde de déficit democrático, pidió que se identificara a la vecina Maruja Vera, de la asociación Horizontes (que realiza concentraciones todos los jueves primeros de mes contra los asesinatos machistas). En ese momento se produjo una refriega con los policías locales que intentaron desalojar por la fuerza a la señora, de 74 años, a lo que ella se negó ya que no consideraba que hubiera hecho nada punible.

Pero el problema no es la bronca que se generó en el pleno, donde un alcalde recién llegado transformó su autoridad en autoritarismo, ordenando identificar a una señora que había hecho un comentario. El auténtico problema es la que se nos viene encima pues las concejalías de igualdad son imprescindibles. Es necesario poner nombre a las cosas para saber lo que se está sufriendo porque lo que no se nombra no existe.

No debemos permitir que la polvareda levantada por la refriega oculte el verdadero drama: ya ha desaparecido la información en el centro de atención a víctimas, ha desaparecido el número de emergencias, ha desaparecido la información sobre talleres. Es lamentable (además de costoso) desmontar una estructura que ya existe. Borran la posibilidad de informarse y vulneran los derechos de las mujeres, dejándolas desprotegidas, tiradas a los pies de los caballos. En adelante las mujeres agredidas no tendrán información, no podrán acceder a un número de teléfono de asistencia, no encontrarán quien las ayude en el durísimo trance, se sentirán más solas, no habrá mecanismos de prevención, no se identificará la raíz de las agresiones, retrocederemos décadas en la lucha contra la violencia de género.

La desaparición de la Concejalía de Igualdad es una desgracia para el municipio. Y Vox pone al frente de esta infamia a una mujer. Échales barro y que se peleen entre ellas, parecen estar diciendo. Después de 300 años de feminismo hay que recordar a la señora concejal que si puede estar sentada en una tribuna pública es gracias a ese feminismo del que abjura en su ignorancia. Bien decía Simone de Beauvoir que, sin la complicidad de los oprimidos, los opresores no tendrían ninguna posibilidad. Y ahí seguimos.

Por todo ello, el Fórum de Política Feminista de Murcia se solidariza con las asociaciones feministas de Molina de Segura y les traslada toda su sororidad y todo su apoyo en estas circunstancias lamentables.