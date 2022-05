¡Necesitamos medidas ya!

El Mar Menor lleva muriendo desde que el Partido Popular eliminara la ley que protegía medioambientalmente la laguna en 1987. Un triunfo de un lobby agrícola que únicamente nos deja pobreza. Los datos no dejan lugar a dudas, los municipios más pobres según las estadísticas son aquellos que hacen descansar su economía en la agricultura intensiva. Esto se traduce en un progresivo empobrecimiento de la Región que aparece en los rankings, una vez más, en los últimos puestos en la renta por habitante. Que maravillosa es nuestra Región, que nuestros hijos van a tener que emigrar.

El Mar Menor es un exponente de las políticas del Partido Popular. Todos recordamos cuando nos vendían el éxito de su recuperación, gracias a ellos. Cuando preguntaban aquello de dónde estaban los que hablaban mal de él, con los del Soterramiento, decían. Ahora que esta destrozado, la culpa es de otros. La negativa a afrontar problemas no hacen que mejoren, echarle la culpa a otro, no es un eximente de las responsabilidades, pero para el Gobierno regional no existe la gestión solo la comunicación, una guerra cultural continua: un ejemplo, para tapar el agujero económico del aeropuerto, le ponen un nombre o regresan al agua para todos... Esta huida no mejora los problemas, los empeora. La contaminación del Mar Menor esta afectando al Mediterráneo, de ahí que nadie diga ahora de abrir las golas.

Los datos económicos son tozudos. Los pueblos que viven predominantemente del sector agrario se están empobreciendo y polarizando: por un lado, jornaleros, por el otro, empresas. Esto no era algo desconocido para todas las alcaldías de la zona. Todos los estudios encargados les hablaban de la importancia del turismo y la tercerización de la economía a través de la innovación y la investigación, no de promocionar el agro. Es más, resulta curioso que quienes defienden el modelo de sector primario que está acabando con el Mar Menor sean los más beligerantes con los trabajadores que lo hacen posible: los emigrantes. Su misión es atemorizarlos para que no se organicen como jornaleros exaltando la xenofobia y magnificando los problemas de convivencia para ganar votos a la vez. Vieja historia.

Entre tanto los embates de la mala publicidad del Mar Menor la sufren: el sector constructivo; los frutales de hueso, cítricos y vendimia, y por último, el sector turístico, sin que unos y otros sean capaces de levantar la voz. Un síntoma de la desaparición de una sociedad crítica. Un sub-producto de la política de Valcárcel: al aceptar transferencias a coste de saldo, a cambio de organizar el despliegue de la administración autonómica se produjo una coalición de intereses cementada por un mito, el 'Agua para todos' que ha paralizado las respuestas de una parte de la sociedad civil que ha sido colonizada. Sin embargo, esta no esta muerta. Las plataformas como la del Soterramiento, que vio como se solucionaban sus problemas con el cambio de Gobierno tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al poder en junio de 2018, cuando se adoptaron las medidas necesarias: proyectos, aprobación de enmiendas a la ley de contratos del sector público, firma de nuevos convenios en la que la consejería le metió un gol al ayuntamiento haciendo de titularidad municipal una estación intermodal regional, sobre la que hablaré en otro artículo, y, por último, cambiando la ley de hacienda en la asamblea para que pagasen las cuentas del soterramiento.

Nada de esto es posible con el Mar Menor, la plataforma ha logrado una ILP, pero el Gobierno regional quien tiene las competencias se niega a adoptar políticas para salvar el Mar Menor y escurre el bulto, incapaz de tomar la decisión que estamos esperando, la reversión al secano de las 20.000 hectáreas que rodean al Mar Menor. Hace falta valor para hacerlo y sobre todo para plantear la Región del mañana. Y va siendo hora.