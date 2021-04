Un presidente, tránsfuga; el otro, trilero

Es más que posible que la historia política de la Región de Murcia haya alcanzado de nuevo una cota inimaginable e inigualable a nivel del mundo mundial. Los especialistas sabrán si se ha dado algún momento del pasado reciente o lejano que acumule tantos ejemplos y a cuál más clamoroso de la reducción del arte del buen gobierno a una vergonzosa sucesión de episodios consistentes en traiciones, ventas, compras, y transfuguismo descarado.

El llamado pacto antitransfuguismo, que se inició en 1998 y se actualizó por última vez en noviembre pasado, no deja lugar a dudas: presenciamos una retahíla chusca en la que el último acontecimiento supera al anterior. Había constancia de que el porcentaje de tránsfugas en el parlamento murciano es a todas luces insoportable y que gracias al cambalache de escaños y votos los “traidores” a Vox son ahora determinantes.

En un corto espacio de tiempo, el episodio anterior fue largamente superado por las primeras intervenciones de la nueva consejera tránsfuga de extrema derecha a la que el presidente López Miras ha encargado la Educación regional. La señorona Campuzano se descolgó primero con el próximo intento de implantación del veto parental –– que no tiene visos legales de llegar a aplicarse prácticamente por mucho que se empeñe–– y después con la cantinela de que ella no se va a vacunar. Dando ejemplo, como dios manda.

Parecía imposible que tanta ridiculez política pudiera quedar minimizada por la siguiente. Craso error. El miércoles, nos fuimos a cenar sabiendo que nada menos que el presidente de la Asamblea Regional había confirmado su condición de tránsfuga, colaborando con otros tres de su misma condición para hacerse con el control del grupo parlamentario correspondiente a un partido del que habían sido expulsados: Ciudadanos.

Como mandan los cánones políticos y parlamentarios, refrendados por el pacto antitransfuguismo, la segunda autoridad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, es decir, el presidente de la Asamblea Regional, cristianado Alberto Castillo Baños, será expedientado en su partido con lo que añadirá la condición de expulsado a la de tránsfuga que ya poseía extraoficialmente por abstenerse en la moción de censura con la que PSOE y Ciudadanos intentaron torpemente descabalgar al gobierno del “popular” López Miras.

Será Murcia, entonces, pionera en algo más: tendrá el insólito caso de un presidente de parlamento tránsfuga y expulsado del partido en cuyas listas concurrió a las elecciones y gracias al cual fue elegido y nombrado diputado y segunda autoridad de la Comunidad Autónoma. Lo nunca visto en la historia parlamentaria española. Quizá tampoco en la mundial.

El siguiente paso lógico, a la vista del discurrir de los hechos, sería que los otros tres tránsfugas de Ciudadanos ––Isabel Franco, Francisco Álvarez y Valle Miguélez–– junto con los ex de Vox ––Mabel Campuzano, Juan José Liarte y Francisco Carrera–– pidieran el ingreso en el Partido Popular para sumarse a los 16 de López Miras y totalizar una amplia mayoría de 24 escaños de extremo-centro en la Asamblea junto con el diputado fiel a Vox, Pascual Salvador, como ha sugerido la ya poco lideresa ciudadana Ana Martínez Vidal.

Aunque no hará falta. Con ese bloque en ciernes, incluso si no se formaliza como tal, sería muy de extrañar que el tahúr del Guadalentín se avenga a convocar elecciones como ahora le reclaman cual voz en el desierto Ciudadanos, Vox (oficial) e incluso PSOE y UP: gracias a los 24 escaños del extremo-centro tiene el lorquino asegurada la aprobación de los presupuestos, de la ley del presidente para volver a presentarse en 2023, del veto parental descafeinado o no, y… lo que haga falta. Ya se encargarán él y sus fontaneros de utilizar los recursos necesarios en los cambalaches que sean precisos para prolongar los 26 años de égida popular murciana.

Y, además, las encuestas vaticinan que la ultraderecha extensa encarnada en el bloque de los 24 sigue siendo la favorita de los votantes murcianos, indiferentes a la hediondez que emana nuestro particularísimo “régimen del 95”. Si nuestros políticos al uso no distinguen entre legalidad y decencia, como le pasa al radiofonista tránsfuga, cómo lo van a hacer los muchos ciudadanos enganchados en la rueda dadivosa del poder y/o obnubilados por el regionalcatolicismo.

Así que el gran trilero seguirá sentado esperando orondamente en San Esteban, avalada su postura por la experiencia reciente con las negociaciones a dos bandas que llevó la lideresa ciudadana antes de decantarse por presentar la moción de censura junto al PSOE; y la menos reciente en la que el ahora tránsfuga presidente de la Asamblea Regional anduvo ofreciendo su experiencia pregonera a varios partidos políticos hasta que fue acogido por los “naranjas”. Ese es el signo con el que los mentados y algunos más han conseguido caracterizar el noble oficio de la política en Murcia. Vale.

