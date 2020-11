Contra la Violencia Machista, un año más

Un año más escribiendo sobre las violencias machistas. Un año más, teniendo que salir a las calles, aunque sea con medidas de seguridad o de forma virtual. Por desgracia, un año más teniendo que gritar fuerte para hacernos oír. Porque las agresiones, el acoso, las violaciones y los asesinatos machistas se siguen produciendo. Da igual dónde vivas, ninguna estamos libres de sufrir esta violencia. Las violencias contra las mujeres y las niñas no conocen fronteras, ni son inherentes a una determinada cultura, y aunque también la sufren aquellas que nunca se lo imaginaron, bien por su independencia económica, bien por su status social, la realidad es que quienes más desprotegidas están ante la violencia machista son las mujeres pobres.

Mujeres pobres, que, además, durante la pandemia se han visto obligadas a vivir con su maltratador en el mismo domicilio y han sido sometidas a su voluntad. Sin ayuda y sin atreverse a pedirla. Sin recursos. Con hijos e hijas o sin ellas. Solas. Enfrentándose a dos virus, el que se controla con cuarentena y el que lleva toda la vida arraigado, expandiéndose sin apenas control. Un virus que se ha disparado en los dos meses de confinamiento con consecuencias fatales.

Ya es hora de controlar este virus. Lo primero, ponerle nombre: MACHISMO-20

Y una vez identificado, poner todos los recursos para su erradicación. Tenemos vacuna, pero no tiene mucha efectividad. De hecho, se han producido 41 asesinatos en lo que va de año en España. Una vacuna basada en poner en el calendario el 25 de noviembre, en manifestarnos con lazo morado o ropas negras, no es por sí sola la solución. Igual lo que falla son las pruebas PCR de este virus Machismo-20, que no están lo suficientemente desarrollados. Igual habría que actualizar cómo llega la información y cómo se fomenta la educación en igualdad para que sea efectiva.

Aunque tengo la seguridad de que el error es que no hay un verdadero interés en encontrar la vacuna. Si hubiese una verdadera intención de erradicar la violencia contra las mujeres se pondrían TODOS los recursos disponibles de TODAS las administraciones para lograr el objetivo.

Otro año más pidiendo lo mismo: recursos. Todos los días de la semana y las 24 horas. Ahora no es así y hay que decirlo. Cuando acaba la intervención policial y/o judicial, debe actuar y empezar a funcionar la intervención social. Sea el día que sea y sea la hora que sea. Todo lo que no se aborde así, produce indefensión. Es necesaria la coordinación entre los actores intervinientes en todos los casos de violencia machista y eso se consigue con dinero, voluntad política más que nada.

Y otro año más, denunciamos que se ataque impunemente a las mujeres más vulnerables, mujeres que no se atreven a acudir en busca de ayuda por miedo a su agresor, por problemas económicos, por miedo a perder su trabajo... Mujeres explotadas sexualmente, como lo estamos viendo en el Campo de Cartagena: trabajo a cambio de favores sexuales. Esto también es violencia machista, sufrida por el hecho exclusivo de ser mujer y pobre. La pobreza les expone a un mayor grado de violencia y a la falta de opciones. Miedo y pobreza, mala combinación.

Cada minuto, la violencia machista devasta la vida de millones de mujeres y niñas. Es una lacra global que afecta a una de cada tres mujeres en el mundo.

Un año más, tenemos que recordarlo.