Abuso, no agresión: sentencia de la violación grupal de Manresa

Se tipifica como abuso porque debido al estado de la victima no hubo violencia … ¿Cómo? ¿No es violencia que usen tu cuerpo como quieran en turnos de 15 minutos? Que no todo se paga con dinero y que hay cosas que no tienen precio porque no eres un objeto, eres una persona y no estás ahí (inerte o no) para satisfacer los deseos de nadie Da igual que estés inconsciente o consciente, que se aprovechen de ti en turnos al grito de “te toca a ti” es violencia porque tu cuerpo es solo tuyo incluso cuando no puedes pronunciarte. De ahí la famosa frase de 'Solo sí es sí'