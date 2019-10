Nunca más otra 'Asturias': la izquierda ante las luchas ecologistas

No falta la gente que reprocha a la izquierda no posicionarse claramente contra el Cambio Climático (por cierto, he visto a varios articulistas que le ponen mayúsculas al cambio climático, es decir, a los efectos planetarios de la sobreproducción capitalista en el mundo, ¿qué opinan?). He creído entender, charlando con compañeros y amigos, que este reproche viene de los tiempos de las luchas mineras (si no es así, que me corrijan los lectores): alegan que cuando el estado comenzó a desmantelar las contaminantes minas de carbón del norte, los partidos de izquierda se opusieron, luchando junto a las familias mineras. Puede que el afán por proteger los siempre delicados puestos de trabajo haya marcado la agenda de la izquierda, pero alguien tenía que hacerlo.

Lo cierto es que nuestra preocupación por el crimen planetario no puede olvidarse de que también van a sufrirlo los empleados de las fábricas o industrias contaminantes: mineros, obreros de la siderurgia, fabricantes de plásticos, matarifes, petroleros... Todas y todos ellos tienen que ser tenidos en cuenta a la hora de cambiar nuestro modelo productivo, pues les afecta de plano.

Las y los activistas debemos concienciar a la población mundial de que el cambio es posible, pero el calendario del momento material del cambio deberá tener en cuenta a los y las trabajadoras, pues habrá fábricas, instalaciones, granjas que deberán ser cerradas o modificadas de arriba a abajo. Habrá empresas que deberán ser nacionalizadas para que la energía y el agua sigan llegando a las familias y a todo el planeta. Todo esto requerirá de grandes consensos a nivel mundial de los trabajadores y trabajadoras. No podemos acabar con las térmicas del carbón en España (el chocolate del loro) mientras China o USA sigan quemándolo.

La hoja de ruta de la lucha contra el cambio climático conlleva una reconversión progresiva de miles de puestos de trabajo en otro tipo de empleos. Por poner un ejemplo: si queremos reducir el consumo de energía no nos queda otra opción que reducir el número de fábricas, sobre todo en Europa y Estados Uniods: habrá que producir un único modelo de coche o un único modelo de tostadora. Y tendremos que ponernos de acuerdo a nivel internacional para decidir cuál de ellos. Para conseguir reconvertir las fábricas, habrá que okuparlas, por cierto; ¿o creen que los empresarios que fabrican coches o tostadoras van a hacerlo de motu propio?

Pero nunca más habrá una Asturias, nunca más una comarca o una generación de trabajadores deberá quedarse en la miseria. Nunca más los activistas o los jóvenes estaremos lejos de los obreros. Porque ya, nosotras y nosotros mismos somos obreros.

Otro ámbito donde la izquierda tradicional y el ecologismo pueden y deben encontrarse es en las acciones de lucha concretas: las acciones de consumo, las huelgas puntuales o las manifestaciones que recorren un paseo y se disuelven después no van a servir de nada. Les pongo como ejemplo el programa de Jordi Évole que investigó el caso de los cerdos deformes en Lorca. Aquel escándalo acabó con dos acciones: pedir que no compremos a El Pozo e inspecciones a la empresa. Además de lo anterior, una acción de sabotaje tradicional habría añadido la ocupación física y sine die de las instalaciones para impedir su normal funcionamiento, una recolocación de los animales enfermos, proposiciones de Ley para la limitación de actividades en la industria cárnica en general y, cuando la mayoría parlamentaria sea suficiente, el cierre de la marca El Pozo (sí, el cierre de empresas contaminantes o despóticas puede y debe dictarse desde el Parlamento, ¿o qué se creen ustedes que significa la frase "la soberanía reside en el pueblo español"?).