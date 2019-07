Carta de un sindicalista al alcalde de Murcia sobre el cuerpo de bomberos

Cuando un problema no se soluciona tiende a agravarse, máxime cuando se niegan a reconocerlo y lo dejan que explote. Pues, señor Ballesta, ha explotado.

La Corporación que usted presidía amortizó cuando aprobó la Relación de Puestos de Trabajo, en Junta Gobierno de 7 de abril de 2017, 9 plazas de Bombero Conductor y una plaza de Cabo de Bomberos; es decir, dejó sin efecto (se cargó) 10 plazas del Servicio de Bomberos ¡porque no hacían falta! ¿No hacían falta? ¿de verdad?

Señor Alcalde, ¿no conoce usted que de manera casi automática se tiene que liberar una partida de hasta 800.000 € de la Partida de Contingencias, destinada a poder hacer frente a situaciones imprevistas, para horas extras?

La verdad es que a este humilde sindicalista, "y digo sindicalista no como profesión, que no lo es, ya que voy a trabajar", sino por vocación, le llama la atención que los conductores del Servicio de Emergencias y Salvamento tengan que hacer más de 450 horas fuera de jornada al año. Está claro que no hacían falta 9 plazas de Bombero Conductor… ¿o no?

VIÑETA | Bomberos de Murcia

Tampoco parece tener en cuenta la media de edad de la plantilla de bomberos, cercana a los 54 años, y que la exigua incorporación de la nueva promoción no da casi ni para cubrir bajas y jubilaciones.

Nuestros bomberos están dispuestos a dar la vida por nosotros, cuidar de nuestro patrimonio y nuestras familias, pero entiendo que no es justo que sea a costa del patrimonio de sus familias, porque no desconoce que en el Consorcio de Bomberos y en el Ayto. de Cartagena son grupo C1, cuando aquí son C2, ¿es que el trabajo es distinto? ¿no se podrían aumentar las paupérrimas cantidades de cobertura de los seguros de accidente, muerte o enfermedad de trabajadores que se juegan la vida?

Dicen que hablando se entiende la gente, pero estos profesionales lo son por vocación de servicio público, están dispuestos a aportar soluciones, nuestro patrimonio está en juego, escúchelos Sr. Alcalde, se lo merecen, aunque se ve que no se les reconoce desde hace mucho tiempo… ni siquiera una medalla al mérito.

Este humilde sindicalista se lo pide, aunque sea por carta abierta, ya que se me impide estar donde se me debe escuchar.