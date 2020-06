Desconfinados, desescalados y divididos

Aún no podemos viajar a otras comunidades, pero sí pasear por nuestra Región. Ya no hace falta sacar a los niños a pleno sol ni soportar largas horas entre cuatro paredes, las videollamadas están dejando paso a las terrazas, los balcones y ventanas ya no son nuestros únicos cordones umbilicales con el mundo real e incluso internet ha conseguido saturarnos tanto que leemos noticias o vemos vídeos como el que va al cuarto de baño a lavarse las manos de forma autómata.

Lleva razón el Gobierno de España cuando hablaba de la nueva normalidad porque se está convirtiendo en normal ver colas de gente esperando bolsas de comida. Por eso, cuando este pasado viernes se aprobó el Ingreso Mínimo Vital (IMV) una nueva ventana se abrió a la esperanza.

El IMV no es la panacea ni la solución a tantos problemas, pero sí aliviará a varios cientos de miles de personas. Por cierto, les recomiendo, si no lo han leído, el artículo en La Opinión de Murcia: ‘Un Ingreso Mínimo Vital no es la Renta Básica’, escrito por Carmen García Pérez y Miguel ángel Alzamora Dominguez publicado el pasado 30 de mayo.

Al mismo tiempo que vemos con cierta hipocresía cómo algunos cierran filas, no en torno a la Guardia Civil en la que sin duda pasa como en Botica con sus luces y sombras, sino al ‘murciano’ Pérez de los Cobos. Sobre todo, porque tras leer y analizar mínimamente el informe enviado a la juez que lo requirió, uno se pregunta con toda la legitimidad del mundo: ¿dónde está la profesionalidad, imparcialidad y objetividad de algunos cargos con responsabilidad pública? Y si se ahonda un poco más en las relaciones de una parte fundamental de la Iglesia española que se integra en la orden denominada Opus Dei y algunas instituciones clave en el Estado español entonces a la pregunta anterior se le suman demasiadas dudas.

Y todo esto está ocurriendo en plena desescalada. No entiendo por qué no se denomina escalada pues no llevamos cerca de tres meses en ninguna cumbre precisamente, sino todo lo contrario: se está produciendo una escalada en la confrontación entre españoles.

Lo que muchos de nosotros veíamos como enfado e indignación cuando Mariano Rajoy optó por dejar pudrir el conflicto catalán y conocíamos que la convivencia entre catalanes se hacía insoportable con descalificaciones, insultos, peleas y broncas ahora lo estamos sufriendo en nuestras propias carnes con la división que tanto PP como Vox están provocando con sus actitudes. Eso no es de ser español, catalán o murciano, eso es de ser buena o mala persona.

Dice el secretario general del PP, Teodoro García, -¡cuánto daño está produciendo este hombre a la Región con sus sobreactuaciones!-, que lo de su compañera Cayetana Álvarez de Toledo es el reflejo de la sociedad, demostrando así una capacidad innata para tergiversar la realidad.

Apropiarse de la bandera, del himno y de la patria, de la manera en la que lo está haciendo la extrema derecha, defendiendo a capa y espada a la Guardia Civil, en particular, y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en general, y elevándolos a los altares de la ética por atajos inconfesables, está generando heridas demasiado graves y profundas en la sociedad que no se curarán cuando la derecha vuelva a gobernar este país como ‘Dios’ manda. Y al igual que en Cataluña hay culpables de la crisis de identidad que existe allí como lo fueron Torra, Puigdemont o Junqueras, se puede decir lo mismo del resto de España: los que nos están resquebrajando y dividiendo a extremeños, andaluces, murcianos, madrileños, castellano leones, entre otros. También tienen DNI: Pablos, Teodoros, Santiagos, Ivanes, Cayetanas y Jose Maris.