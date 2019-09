Me duele mi Región

Me duele España, decía Unamuno. A mí me duele la Región de Murcia, y la Vega Baja, y cada uno de los pueblos y ciudades que han quedado destrozadas por el monstruoso temporal.

Soy una persona poco impresionable, no suelo llorar ni emocionarme, pero ayer al mediodía viendo en el telediario las imágenes de las inundaciones por culpa de la DANA no pude evitar sentirme compungido, con un nudo en la garganta que me hizo pensar en un puñal clavándose en mi pecho por cada familia que ha perdido algo importante en estos días tormentosos.

Imágenes que parecen sacadas de la famosa película de J. A. Bayona, lo imposible era imaginar que nuestra Región y que la Vega Baja llegarían a estar así en algún momento.

Además de gran dolor y pérdidas, las destructivas lluvias torrenciales han dejado patente las dos Españas de las que siempre se habla; pero esta vez nos referimos a la diferencia entre Madrid, Barcelona y demás, y el resto de España, tristemente, nosotros somos ese resto. Ayer leí una reflexión sobre estos sucesos, decía en resumidas cuentas que qué hubiese pasado si las catástrofes acontecidas en nuestra zona hubieran sucedido en Madrid, por ejemplo; de haber sido así la movilización nacional hubiese sido de escándalo. Creo que no miento cuando digo que muchos nos hemos sentido huérfanos en estos momentos, hemos sentido la levedad de nuestro ser para las grandes urbes españolas.

Pero las dos Españas no se ven únicamente a nivel nacional. En nuestra Región también lo vemos en cada uno de los pueblos que ha sido anegado por las lluvias, mientras en Murcia o Cartagena no ha sido ni mucho menos tan desastroso. Se trata de un olvido que se ha producido paulatinamente, es un olvido de años. Seamos sinceros: los que vivímos en la ciudad nos hemos olvidado de los pueblos, esto es más serio y triste cuando los que se olvidan son los gobernantes. Todas las zonas rurales han sido olvidadas año tras año, dejadas de lado. Mientras en Murcia se construía un bonito paseo a la vera del Río Segura, nos olvidábamos de limpiar los cauces del río a su paso por estos pueblos, o las ramblas, o en definitiva, adecentar todas estas zonas con el objetivo de garantizar la seguridad e integridad de la población de estos pueblos.

La familia de mi padre vivió durante años en una pequeña casa en el margen del Segura a su paso por Archena, ayer veíamos ese mismo margen anegado por el desbordamiento del río; un compañero hablaba en redes de cómo la zona de Ojós había quedado completamente aislada; en la zona del Mar Menor vemos escenarios verdaderamente apocalípticos en Los Alcázares, San Javier, etc. Nuestra Región está destrozada por las aguas torrenciales y el sentimiento de impotencia es norma general en cada uno de los murcianos y murcianas.

No me olvido de la zona de la Vega Baja, de Orihuela y sus pueblos vecinos; como dijo Miguel Hernández: “En Orihuela, tu pueblo y el mío”. Hoy todos somos un solo pueblo, hoy todos somos un mismo dolor.

Tristemente espero que esta catástrofe nos sirva para aprender y no olvidemos a nuestros queridos pueblos, que los ayudemos a salir de esta situación y una vez lo consigan procurar que no vuelva a suceder nada así.

Hoy nos duele la Región, pero hoy sentimos también orgullo de todos los murcianos y murcianas que han arrimado el hombro en estos momentos tan complicados.