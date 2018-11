El soterramiento no les importa

Parece que a algunos no les gusta a donde van o simplemente no lo saben. El pasado miércoles tuve la ocasión de acudir a la comisión de seguimiento de las obras del soterramiento, y digo soterramiento y no del AVE porque es así y porque al parecer a alguno se le olvidó.

La verdad es que la reunión fue soporífera, larga y bien preparada en exposición por parte de ADIF, pero a la hora de los ruegos y preguntas llegó el enredo, tanto para el consejero de fomento, el señor Valverde, como para el Ayuntamiento y, cómo no, sus amigos de la CROEM. Para éstos el soterramiento no existe, ni una mención a las obras y ni una pregunta técnica sobre eso. Fueron directamente al AVE y, claro, la CROEM, como fue sumisa al gobierno anterior, tiene motivos para callar, pero van y hablan y cuando hablan, les callan.

Comenzó el Consejero de Fomento, Patricio Valverde, diciendo que el AVE estaría en pruebas desde agosto si no llega a ser por los cambios. A lo que la presidenta de ADIF, Isabel Pardo, le dijo de forma tajante que eso era falso, que como anteriormente había expuesto el jefe de obras de la entidad ferroviaria, el señor Juan Tebas, las catenarias a día de hoy aún van por Orihuela. Habría que explicarle al consejero que los AVE no van a pilas.

También vimos después en un acta anterior -cuando presidía Juan Bravo- que se refería al desvío provisional en agosto y no al AVE: otro mantra más que se les cae y son ya muchos. Al llegar el turno de la patronal tampoco se acordaron del soterramiento. Nunca se han acordado, y más de lo mismo: que por culpa de unos vecinos estamos sin tren rápido. Le contestaron que más de 50.000 murcianos salieron a la calle pidiéndolo, pero les da igual. Seguramente a ellos les gustó más el acto pagado por todos del ‘AVE YA’, que ni con publicidad institucional ni amenazas lograron llenar un recinto pequeño como el auditorio Víctor Villegas.

A Eduardo Martínez Oliva, concejal del Ayuntamiento, los vecinos le pedimos que los autobuses gratuitos para cruzar Santiago el Mayor sean con mayor frecuencia y que, en lugar de cada 30 minutos, pasen cada 15, al menos en horas puntas. Para el edil eso es doblar el precio y el presupuesto, nos comentó, y nos parece raro cuando para llenar la cuidad de luces LED no hay límite de presupuesto.

En definitiva, parece que siguen sin entender lo que la sociedad civil les ha pedido. El soterramiento a ellos no les importa, nunca les ha importado, tampoco por dónde viene y si hay que dar una vuelta de más de cien kilómetros. Por cierto, el híbrido y Camarillas ni lo nombraron, no sea que se siga evidenciando que el AVE por Alicante fue una mala negociación del señor de Bruselas Don Ramon Luis Valcárcel.