Recientemente las redes sociales están ardiendo debido al bloqueo del Gobierno en la tramitación de la ley estatal de protección animal y derechos de los animales. Y como respuesta a este bloqueo y al borrador de la Estrategia Nacional Cinegética propuesta por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Agua ha surgido un movimiento social que dará mucho que hablar sobre este tema para conseguir que dicha ley no siga bloqueada y siga adelante.

Antes de seguir explicándote este tema, te voy a explicar,

¿Qué es la Voz de los Animales?

La Voz de los Animales es un movimiento social de 20 asociaciones de carácter multidisciplinar integradas por docentes, veterinarios, juristas e incluso agentes de la autoridad que trabaja a nivel profesional para que se paralice el bloqueo de la ley estatal de protección y derechos de los animales.

¿Por qué surge la Voz de los Animales?

Surge para demandar al gobierno que se desbloquee la ley estatal de protección y derechos de los animales.

Ley estatal de protección animal

En noviembre de 2021 se hizo publicó el borrador del anteproyecto de la primera ley de protección animal en España, que promovió el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, al que está adscrito la Dirección General de Derechos de los Animales.

¿Por qué es necesaria una ley estatal de protección animal?

A fecha de hoy, no existe una ley estatal que regule los animales de compañía, regulándose esta materia, con criterios muy diferentes en cada Comunidad Autónoma, a través de sus respectivas leyes de protección animal. Como consecuencia de todo ello, coexisten actualmente 17 leyes autonómicas de protección animal diferentes en el territorio español.

Inseguridad jurídica y desprotección de los animales de compañía

En España contamos con leyes autonómicas de protección animal muy diferentes que generan una auténtica inseguridad jurídica a la ciudadanía, aparte de una auténtica desprotección legal a los animales.

Prueba de ello, es el hecho de que la ley autonómica de protección animal de Andalucía permite los espectáculos en circos con animales de fauna salvaje frente a otras leyes autonómicas de protección anmial que los prohíben, como por ejemplo, sucede en la ley de la Región de Murcia, Galicia o de la Generalitat Valenciana, entre otras.

Otra prueba de semejante inseguridad jurídica, es el hecho de que aún existen leyes autonómicas, como la de Canarias, la andaluza y la valenciana, entre otras, que aún no han regulado el control poblacional ético de los gatos no sociables que viven en las calles (también conocidos como gatos comunitarios o gatos ferales) formando, lo que se conoce, como colonias felinas y que además, regulan el sacrificio de perros y gatos abandonados, extraviados, incautados en casos de maltrato animal, cuando transcurrido un plazo máximo de 20 días no han sido dados en adopción.

Dirección General de Derechos de los Animales y la nueva ley de protección animal

Desde la Dirección General de Derechos de los Animales se ha anunciado en reiteradas ocasiones durante el año 2021 que se estaba trabajando en una ley de protección animal de ámbito estatal para tener criterios uniformes, a nivel administrativo, en todo el territorio español, como por ejemplo,

1. prohibir que se sacrifiquen animales abandonados y extraviados, que no hayan sido adoptados, en un plazo máximo de 20 días,

2. regular la definición del gato no sociable en situación de calle como gato comunitario y la implementaciíon del método CER para dichos gatos, como único método de control poblacional de para estos gatos,

3. regular el DNI obligatorio para todos los animales de compañía entre otros temas,

4. regular la esterilización obligatoria de animales de compañía en determinados supuestos, este tema, sería de aplicación a particulares y también al sector de la caza, es decir, a las rehalas, y al de los criadores de perros y gatos.

Bloqueo de la tramitación de la ley estatal

Curiosamente la tramitación de la citada ley estatal, se quedó bloqueada por el Gobierno a los pocos días de haber sido publicado el proyecto de la citada norma en la web de la Dirección General de Derechos de los Animales, es decir, durante el mes de noviembre de 2021.

Misteriosamente, esta ley, lejos de seguir su trámite legal, se encuentra bloqueada, por el propio Gobierno español, ya que el mismo está formado por una coalición política integrada por Podemos y por PSOE.

Estrategia Nacional de Gestión Cinegética. Ministerio MAPA. Perros de caza y rehalas

Sorprendentemente, El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado un borrador de Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, cuyo procedimiento para hacer alegaciones está abierto hasta el 2 de febrero de 2022. Dicha Estrategia tiene entre sus objetivos “reconocer la singularidad de los perros de caza y las rehalas”, con la presunta intencionalidad de dejar a los perros de caza y rehalas fuera del marco de protección legal de la citada ley estatal de protección y derechos de los animales.

La Unión de los Animales

Y también ha surgido la Unión de los Animales un movimiento social paralelo al de la Voz de los Animales que está integrado por más de 300 asociaciones protectoras y federaciones de protección animal de toda España que demanda el desbloqueo de la tramitación de la citada ley estatal.

Conclusión

A día de hoy, nos encontramos con un movimiento social muy proactivo que tiene por objetivo el desbloqueo de la tramitación de la nueva ley estatal, de ahí que haya surgido la Voz de los Animales y la Unión de los Animales.

Y sorprendentemente, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Agua está intentando “blindar” a los perros de caza y rehalas bajo el marco de una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética.

Desde DeAnimals y el IPA, Instituto de Protección Animal apoyamos, sin lugar a dudas, a este movimiento social, integrado tanto por la Voz de los Animales como por La Unión de los Animales. Así como apoyamos a la Dirección General de Derechos de los Animales, y esperamos que pronto, la ley estatal de protección y los derechos de los animales siga su curso y sea finalmente aprobada.