¿Qué pasa con las leyes de protección animal?

Actualmente impera un gran caos y confusión entre la aprobación de la ley de Protección Animal estatal y la reforma del Código Penal en materia de delito de maltrato animal. ¿Por qué? Pues, porque se están mezclando conceptos y leyes.

El desconocimiento es muy malo. Mucho. No podemos ignorar lo que está pasando con la silenciosa reforma del Código Penal. Ni tampoco con la ley de Protección Animal estatal.

La ley de Protección Animal estatal sin enmiendas ya hacía distinciones entre perros de casa y de caza. Regula menos obligaciones para los perros utilizados para la caza que para los perros de casa, aunque fueran de la misma raza.

El pasado 13 de septiembre esta ley de Protección Animal estatal ha sido objeto de enmiendas por parte el PSOE con la pretensión de dejar fuera de la protección de la misma a los perros de caza. Perros, que desde mi punto de vista y por mi experiencia en los casos que he llevado como abogada animalista en representación de entidades de protección animal eran la mayoría objeto de maltrato.

Perros que, de hecho, necesitan una mayor protección. Los perros de caza necesitan una mayor protección legal, no menor. Los perros de caza no deben ser excluidos de la citada ley. Según mi experiencia, estos perros son la principales víctimas en casos de maltrato y abandono animal. La mayoría de casos que he llevado de maltrato y abandono de animales o aquellos en los que he asesorado sobre el tema a otros abogados o a protectoras se trataba de perros de caza.

Casos reales de maltrato animal a perros de caza

Recuerdo ahora varios casos que te voy a contar.

1. Uno donde había varias fincas de dos cazadores de un pueblo de Murcia que tenían más de 20 perros de caza (podencos y galgos) alimentados con desechos de patatas fritas (si, de esas de bolsa, que te pides en un bar o te compras en el supermercado). Y para beber, tenían agua putrefacta.

En una de las fincas de los maltratadores (fueron condenados los dos, uno dos veces y no entró en prisión) había un foso con un centenar de cadáveres de animales. En otra finca había varios restos de esqueletos de perros.

2. El caso de una galguita negra con el cuello con una herida atroz porque le habían quitado el microchip, que apareció en una gasolinera de un pueblo de Murcia. Este caso fue denunciado también por la protectora que la cogió.

3. El caso de otra galguita llamada Ramona con chip que estaba en los huesos, con una leishmaniasis atroz sin tratar que apareció deambulando por otro pueblo de Murcia. También fue denunciado.

4. El caso de un galgo de menos de un año que, haciéndolo correr para entrenarlo, se había fractura una pata y cuyo dueño, en lugar de dormirlo, como le recomendó presuntamente su veterinaria, decidió no hacerlo, no operarlo y cederlo a una protectora.

Ese galgo tenía leishmania, garrapatas, no estaba desparasitado, fue operado urgentemente en cuanto llegó a la protectora y tratado de los parásitos y la leishmania. Hoy está bien. Al igual que el resto de perros que he citado.

Gracias a las protectoras que se hicieron cargo de ellos.

Manifestaciones el 24 de septiembre

Como consecuencia de la enmienda del PSOE que pretende excluir a los perros de caza del marco jurídico de la ley de Protección Animal estatal hay convocadas manifestaciones el 24 de septiembre en Madrid.

La silenciosa reforma del Código Penal

Te aclaro este tema porque tal y como llegan las noticias está claro que existe un cierto casos y confusión. Es más, hay confusión hasta para los juristas y abogados que no están especializados en Derecho Animal.

Lee con atención a partir de ahora, por favor. El 18 de febrero de 2022 se aprobó el primer paso para reformar el Código Penal y también para aprobarse la ley de Protección Animal estatal.

El 1 de agosto se aprobó el siguiente paso legal en la tramitación de la reforma del Código Penal en materia de maltrato animal y también en la tramitación de la ley de Protección Animal estatal.

El 12 de agosto se aprobó el proyecto de reforma del Código Penal. Y ese mismo día, se aprobó el proyecto de ley estatal de Protección Animal. ¿Por qué no se ha publicado nada sobre la reforma del Código Penal? ¿Por qué solo se le ha dado bombo en los medios a la ley de Protección Animal estatal? ¿Sabes las consecuencias negativas que tendría para los animales la aprobación de la reforma del Código Penal?

Si tienes dudas, puedes leer este post, que escribí el 23 de abril en mi blog de DeAnimals 'No a esta reforma del Código Penal'. En el blog de DeAnimals puedes aprender de forma gratuita Derecho Animal. Y si eres abogado y te suscribes a las newsletter de DeAnimals recibirás información sobre cursos gratuitos y eventos de Derecho Animal.

Conclusión

Tal y como he comentado a mis alumnas del IPA, Instituto de Protección Animal en diferentes formaciones y también a través de las newsletter, estamos ahora con dos leyes, no solo con una: la ley de Protección Animal Estatal y la reforma del Código Penal.

La reforma del Código Penal es muy mala. Si se aprueba el juez tiene la posibilidad de poner penas de multa. Es decir, si la persona condenada por delito de maltrato animal es insolvente, tendrá cero multa y cero pena de prisión. Y si tiene pocos ingresos, la pena será ridícula. Saldrá más barato que nunca matar y/o maltratar a un animal.

Retrocederemos 20 años en la respuesta punitiva a los casos de delito de maltrato animal si se aprueba la reforma del Código Penal.