Pablo Iglesias, en Murcia: "PP, Cs y PSOE están preparando un acuerdo para tenernos alejados del Gobierno"

El edificio anexo del Auditorio Víctor Villegas estaba desbordado con unas 500 personas la mañana del viernes ante la visita de Pablo Iglesias a Murcia casi cuatro años después de la anterior ocasión en diciembre de 2015. La marcha del antiguo líder de Podemos en la Región, Óscar Urralburu, a la nueva formación de Íñigo Errejón, hace dos semanas, pareció haber incitado al secretario general de Unidas Podemos (UP) a reivindicar el partido morado en esta comunidad autonóma.

Iglesias advirtió durante la presentación de los candidatos de UP por Murcia al Congreso Javier Sánchez Serna y Esther Herguedas de que se está pergeñando un posible "acuerdo entre el PP y el PSOE, al que se quiere apuntar Ciudadanos, y tenernos alejados del Gobierno" tras las elecciones del 10N debido a las presiones de los poderes económicos, entre ellos "Ana Botín y la CEOE". "El único voto para que el PSOE no se vaya a la derecha es a Unidas Podemos", añadió jaleado por los asistentes en el auditorio, personas de todas las edades.

"Es una buena noticia que no haya una tumba de Estado para un dictador", comenzó diciendo Iglesias en su discurso, "pero sería indigno que alguien se lo atribuyera como munición electoral, algo que es una una levísima restauración de la dignidad democrática de este país", añadió en referencia a la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. El líder de UP reclamó que las familias víctimas del franquismo tengan el derecho a una tutela judicial efectiva y un trato equivalente a las "víctimas del terrorismo", además de criticar que el PSOE no le haya quitado las medallas al torturador Billy `el Niño´, tal y como se comprometió.

Si en esta nueva repetición electoral va a estar marcada por el cercano resultado de la sentencia del procés, que ha llevado a los líderes de los principales partidos a enarbolar de nuevo el artículo 155 de la Constitución, incluido Pedro Sánchez, Iglesias ha querido darle la vuelta al significado de constitucionalista durante su intervención en Murcia y ha ido enumerando distintos artículos de la Carta Magna que defienden el derecho a la vivienda, la sanidad y un trabajo digno, entre otros.

Pablo Iglesias en el auditorio Víctor Villegas

Iglesias hizo referencia al ministerio de la Vivienda que le ofreció Pedro Sánchez al final de las negociaciones fallidas. "Nos ofrecieron una vicepresidencia simbólica y ministerios simbólicos. Nosotros no queremos sillones sin competencias", espetó con contundencia.

El líder de UP también recordó como UP había sido el único partido que había querido que la actualización de las pensiones con el IPC quedara recogido en la Constitución en las conversaciones del Pacto de Toledo. "Que no se atrevan a llamarse constitucionalistas quienes quieren bajar las pensiones de la gente mayor".

Iglesias señaló durante su alocución en Murcia que "hablamos de España de una forma que se convierte en una palabra sin contenido". "España son los servicios públicos, como en el caso de saber que si necesitas un transplante de riñón, te lo van a hacer en un hospital público. Eso es mi patria. Eso es España", añadió el líder del partido morado durante la intervención que realizó en el Víctor Villegas en forma de círculo que recordaba a los inicios del partido político.

El líder de UP subrayó que se incumple el artículo 31 de la Carta Magna puesto que "no se ha pedido a los bancos que devuelvan el dinero del rescate". También mencionó el artículo 35, que trata sobre la vivienda y el salario digno, y reivindicó la medida acordada con el PSOE para aumentar el Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros. "Queremos que llegue a 1.200 para que la gente que no llega a fin de mes pueda calzar y alimentar a sus hijos".

Pablo Iglesias y Javier Sánchez Serna en el paso a nivel de Santiago el Mayor, Murcia

"No quieren que gobernemos", insistió en más de una ocasión Iglesias y recordó cómo "profesionales de los medios de comuniación y policías han fabricado pruebas" contra ellos. "La democracia la va a imponer la gente votando", finalizó Iglesias mientras comenzaba a sonar en el auditorio la canción 'Cambio climático (Meridiano 89)' de Shaka y Dres; pasaron los tiempos en los que cantaban 'A galopar' de Paco Ibañez.

Por su parte, el candidato por Murcia al Congreso por cuarta vez y director de la gestora en Murcia tras la marcha de Óscar Urralburu, Javier Sánchez Serna, negó que la repetición de elecciones generales se deba a que "dos dirigentes se lleven mal". En su lugar acusó a las campañas de las cloacas y las presiones del poder económico del fracaso de las negociaciones. También se dirigió a Pedro Sánchez y le espetó: "No te equivoques de lado que luego te vas llorando al programa de Jordi Évole porque te echan de tu partido".

La nueva portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, dijo que "nos han intentado doblar", mientras que la candidata número dos al Congreso, Esther Herguedas, de Izquierda Unida, reivindicó el "espíritu militante" que ella misma adquirió en las "revueltas de los ochenta".

El líder de UP junto con representantes del partido morado en la Región se acercaron a las 13.30 al paso a nivel de Santiago el Mayor, el lugar de Murcia donde se han sucedido manifestaciones diarias durante dos años para evitar que el tren llegara en superficie al municipio, para saludar a representantes de la plataforma Pro Soterramiento.