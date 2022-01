Archivan la causa contra Diego Conesa por la multa no tramitada a un concejal de IU

La titular del Juzgado de instrucción número 3 de Totana ha dictado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa contra Diego Conesa, exsecretario general del PSRM, por una multa que no se tramitó a un concejal de Izquierda Unida -IU- en el municipio de Alhama de Murcia cuando Conesa era alcalde de ese municipio.

"No puede considerarse que la actuación del investigado, no ordenando la incoación del correspondiente procedimiento sancionador, sea encuadrable en el tipo penal correspondiente a la infracción penal a la que se alude en la denuncia inicial", señala la jueza en el auto, al que ha tenido acceso este periódico.

La magistrada expresa en su auto que los alcaldes "podrán imponer las sanciones y adoptar las medidas previstas cuando las infracciones se cometieran en espacios públicos municipales o afecten a bienes de titularidad local, siempre que ostenten competencia sobre la materia de acuerdo con la legislación específica".

La jueza indica en su resolución judicial que "es evidente que no resulta arbitraria" la decisión de Conesa de no proceder a la incoación del expediente informativo que se le solicitaba porque entraba "dentro de sus competencias el iniciar o no en su caso dicho expediente informativo".

"Ni siquiera indiciariamente se acredita que la actuación del investigado no dando tramite a la denuncia para la incoación del correspondiente procedimiento sancionador por la oficina administrativa de la Policía Local, lo fuera con pleno conocimiento de la la ilicitud de tal proceder", asegura la magistrada.

"El daño ya está hecho"

Tras enterarse de la resolución, Diego Conesa remitió un breve comunicado en el que señaló que su conciencia "siempre ha estado tranquila". "El daño está hecho y ha sido mucho" indicó el exdirigente, que renunció a presentarse a los comicios para renovar su puesto de secretario genera y dejó su escaño como diputado del PSOE en la Asamblea Regional. "Muchas renuncias políticas me ha llevado esta denuncia".

Conesa expresó su "respeto durante todo el proceso a la labor de la Justicia", y señaló que fue "el primer diputado (murciano al menos) en renunciar voluntariamente al aforamiento".