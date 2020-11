Podemos sobre el Comité Técnico planteado por el Gobierno Regional para investigar las residencias de mayores: "López Miras actúa con la lógica del yo me lo guiso, yo me lo como"

La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha dicho este sábado que el comité técnico que investigará las residencias de mayores "será nombrado por ellos mismos", quienes además redactarán sus conclusiones, en alusión al gobierno regional, al que acusó junto a Cs y VOX de “pasar de nuevo su rodillo” para rechazar la propuesta de Comisión de Investigación sobre ese asunto.

Para la portavoz parlamentaria, la solución a las demandas de los familiares no puede ser un comité “en el que PP y Ciudadanos se investiguen a sí mismos, un comité Juan Palomo, en el que López Miras actúa con la lógica del yo me lo guiso, yo me lo como”.

La portavoz de Podemos ha asegurado que “no hace falta ser vidente para saber que el resultado de la investigación de este comité de López Miras va a ser exonerar de cualquier responsabilidad al Gobierno Autonómico”.

Marín ha vuelto a defender la propuesta que llevaron a la Asamblea Regional el pasado miércoles, cuando Podemos planteó en una moción la creación de “una comisión de investigación abierta a todos los grupos políticos y a todos los comparecientes que estos solicitaran: familiares, gestores, trabajadoras, usuarios, sin ningún tipo de cortapisas”.

Además, la diputada ha reiterado su compromiso con los familiares y trabajadores de “no descansar hasta saber toda la verdad”, algo que “pasa por la creación de una comisión de investigación independiente, plural, abierta y transparente”.