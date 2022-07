La Comunidad convoca más de 2.650.000 euros de ayudas LEADER en los territorios Campoder y Nordeste para impulsar el desarrollo en zonas rurales

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, en colaboración con el Grupo de Acción Local Campoder para el desarrollo rural ha convocado las ayudas LEADER, por un importe total de 1.675.197 euros, a los que se suman otros 1.055.197 euros destinados al Grupo de Acción Local Asociación para el desarrollo comarcal del Nordeste de la Región de Murcia.

El desarrollo local participativo a través de LEADER consiste en ceder la iniciativa de planificación a las comunidades locales que, organizadas en asociaciones público-privadas como Grupos de Acción Local, elaboran y ejecutan una Estrategia de Desarrollo Local Participativo para un territorio determinado aprovechando sus recursos. Este enfoque ascendente supone una mayor implicación de la población en la solución de los problemas comunes que les afectan y un mayor compromiso en las actuaciones que proyectan, lo que se traduce en un aumento de la gobernanza local.

Los Grupos de Acción Local Campoder y Nordeste han conseguido implicar a la comunidad local en el desarrollo de su territorio rural para la puesta en marcha de actuaciones e inversiones de dinamización y desarrollo social y económico. Estas ayudas, contempladas en el Plan de Desarrollo Rural para las anualidades 2023-2025, tienen como finalidad apoyar la ejecución de proyectos que sin estar definidos son acordes con las prioridades y necesidades de la zona rural incluidos en los municipios de su ámbito territorial. Los proyectos no programados pueden ser propuestos y ejecutados por promotores tanto públicos como privados. En todos los casos la selección de estos proyectos requiere convocatoria en concurrencia competitiva.

Se pueden solicitar dos tipos de proyectos; los productivos, cuyo objetivo es la producción de bienes o servicios que pueden ser comercializados o que incrementen la renta de los promotores o aumenten el valor de las propiedades, y los no productivos, consistentes en gastos o inversiones en bienes o servicios públicos que no tienen como objetivo la comercialización de bienes o servicios para la obtención de rentas o que no pueden ser objeto de venta y aquellos prestados por entidades públicas en el ejercicio de sus funciones propias. A estas ayudas podrán concurrir empresas, asociaciones y otros colectivos, así como entidades públicas, en los plazos establecidos en sus respectivas convocatorias.

Presentación de solicitudes

Las solicitudes del territorio Campoder se pueden cumplimentar y presentar a través de la aplicación CREA-Campoder, disponible en la web www.campoder.es y se presentarán ‘online’, a través de la sede electrónica de Campoder, a la que se puede acceder desde la citada web o directamente en https://campoder.sedelectronica.es, o presencialmente en la sede de la Asociación para el Desarrollo Rural Campoder, ubicada en la calle José Balsalobre, 9, de Lobosillo (Murcia), en el modelo normalizado.

Las solicitudes del territorio Nordeste se cumplimentarán a través del Grupo de Acción Local Nordeste en su página web www.adcnordeste.es, donde se puede consultar la guía de presentación de las solicitudes. La aplicación proporciona la solicitud de ayuda, la memoria descriptiva y las declaraciones. Una vez completado el proceso de validación se vuelca toda la información y documentos para su presentación in situ.

Estas ayudas serán cofinanciadas por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en un 63 por ciento y por la Comunidad, a través de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, en el 37 por ciento restante, y gestionadas por la Dirección General de Política Agraria Común.